Sicilya'daki seks işçisi ticaretine kafa tutan Nijeryalı kadınlar

Osas Egbon'a bu evi İtalyan bir arkadaşı sığınak olarak kullanması için vermiş.

Kadınların her birinin birer odası var, mutfağı ve banyoyu ortak kullanıyorlar.

Kocaman mutfağı, yeşil tepelere bakan terasıyla tipik bir Sicilya köy evi bu.

Sığınağın güvenliği için özellikle Sicilya'nın yönetim merkezi Palermo'ya hayli uzak bir yer seçilmiş.

Sıcak bir Eylül günü öğleden sonra otomobil ile sığınağın bulunduğu gözlerden uzak sakin köye gittim.

Şu anda sığınakta 20'li yaşlarında dört kadın ve bir bebek yaşıyor ve yıl sonuna kadar onlara iki kişinin daha katılması bekleniyor.

Osas Egbon Ocak ayında kadın ticareti kurbanları için adada bir sığınak açtı. Bu Nijeryalı kadınlar tarafından, Nijeryalı kadınlar için açılan ilk sığınaktı.

Sicilya dağlarında yaşayan Nijeryalı bir kadın, kendisi gibi ömür boyu seks işçiliğine zorlanan kadınları kurtarma mücadelesinin başını çekiyor.

BBC'nin Afrikalı gazetecilerden mektuplar serisi için yazan İsmail Einashe, Nijeryalı kadınların Sicilya'daki seks işçisi ticaretine nasıl kafa tuttuğunu anlatıyor.

Egbon, Nijeryalı kadınlara yardım etmek isteyen bir çok İtalyan olduğunu ama göçmen karşıtı duyguların yükselişte olduğu bir dönem olduğu için başka bazı İtalyanların bundan rahatsız olduğunu ve engellemeye çalıştıklarını anlatıyor.

Dehşet verici cinayetler

Egbon ile ilk kez 2018 yılında, birkaç başka Nijeryalı kadınla beraber Benin Kenti Kadınları adlı kuruluşu oluşturduklarında karşılaşmıştım.

Bu dernek Sicilya’da, çoğu Nijerya’nın Edo eyaletinden gelen seks ticareti kurbanı kadınlara yardım etmek amacıyla kurulmuştu ve adını Edo eyaletinin başkenti Benin’den almıştı.

Osas Egbon, kendisi de 18 yıl önce memleketinden koparılıp Sicilya’ya getirilmiş ve fuhuşa zorlanmış bir kadın.

Kendisini çalıştıran kadın tüccarlarına borcunu bir şekilde ödemeyi başaran Egbon şu anda ailesiyle birlikte Palermo’da rahat bir hayat yaşıyor ama başkalarının aynı şeyleri yaşamaması için elinden geleni yapmaya da yeminli.

2011 yılı sonu ve 2012 yılı başında yirmili yaşlarının başlarında iki Nijeryalı kadının dehşet verici cinayetlere kurban gitmesi, Egbon ve arkadaşlarını harekete geçmeye zorladı.