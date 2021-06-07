Sicilyalılar hesaplaşmak için neden hâlâ mafyaya başvuruyor?

150 cinayetten sorumlu ünlü Sicilyalı mafya lideri Giovanni Brusca, 25 yıl hapis yattıktan sonra geçen hafta serbest kaldı ve bu İtalya'da büyük öfke yarattı. Brusca 1992'de, organize suç örgütleri ile mücadele eden İtalya'nın efsanevi yargıcı Giovanni Falcone'u öldüren bombayı patlatmıştı.

Oxford Üniversitesi'nden kriminoloji profesörü Federico Varese, devletin son yıllarda ona karşı elde ettiği başarılara rağmen mafyanın -veya Cosa Nostra'nın- Sicilya yaşamını nasıl etkilemeye devam ettiğini BBC için kaleme aldı.

İtalya'nın 'Collaboratori di giustizia' olarak adlandırılan mafyadan ayrılanları kullanması, organize suçla mücadelede çok önemli bir araç olmaya devam ediyor. Bu aracı Yargıç Falcone düşünmüştü.

1996'da tutuklanan Brusca, Cosa Nostra'nın lideri Salvatore "Toto" Riina'nın önemli bir müttefikiydi. Fakat yargıçlar, daha sonra Brusca'nın ifadesinin mafya karşıtı kilit soruşturmalarda etkili olduğunu kaydetti.

Peki Brusca hapishane duvarlarının dışında ne bulacak? Sicilya mafyası hâlâ hesaba katılması gereken bir güç mü? Yoksa eski varlığından eser kalmadı mı? Cevap, her ikisi de.