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SICPA Türkiye ve Müze Kart'tan iftar

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 23:18 | Son Güncelleme

SICPA Türkiye ve Müze Kart'tan iftar

İSTANBUL (AA) - Müze kültürünü toplumun her kesimine yaymayı, yerli ve yabancı daha çok ziyaretçinin müzelerle buluşmasını sağlamayı amaçlayan SICPA Türkiye ve Müze Kart, iftar programı düzenledi.

İftar öncesi Anadolu medeniyetleri, kültürü ve tasavvuf üzerine odaklanarak yaptığı çalışmalar ile bilinen Ali Canip Olgunlu, tasavvufun öğretileri hakkında bir sohbet gerçekleştirdi.

Olgunlu, konuşmasında Galata Mevlevihanesi'nin diğer Mevlevihaneler arasında nadide bir örnek olduğuna işaret ederek, "Burası hem filoloji hem ilahiyat hem fen edebiyat fakültesi ve aynı zamanda bir konservatuvardır. Bu manada din ile bilimin bir arada verildiği ve bizi bir olan yaratanla birleştirdiği cennet bahçesidir." dedi.

Osmanlı eserlerinin en önemlileri arasında gösterilen ve 15. yüzyılda inşa edilen Galata Mevlevihanesi'nde önceki dönemlerde her zaman Kur'an-ı Kerim okunduğunu ve birçok hafızın yer aldığını aktaran Olgunlu, şunları kaydetti:

"Burada Mesnevi'yi ezbere bilen Mesnevihanlar da vardı. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim bir gül bahçesidir. Mevlanamız da o gül bahçesinden, gül yağı çıkarmıştır. Bu Mevlevihane'de de bu yüzden çok kolay bir şekilde gülün kokusunu alırsınız. Burada kendi kendimizi kendimize hatırlatırız."

Olgunlu, tasavvufun ağızdan çıkanı yaşama biçimi olduğu yorumunda bulunarak, "İnsanda güzel yüzdür. Yüzde güzel gözdür. Lakin insanı insan yapan şey ağzından çıkan sözdür. Yetmez güzel bir söz söylemek de söz. İnsanı kamil insan yapan şey söylediği sözü yaşamasıdır." ifadelerini kullandı.

İftar sonrasında gerçekleştirilen sema gösterisinde ise Mevlana Eğitim ve Kültür Derneği'ne bağlı semazenler, Acemaşiran Mevlevi Ayini Şerif'i icra etti.

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Anahtar Kelimeler:
Galata Mevlevihanesi' SICPA Türkiye

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