“Şiddet Derhal Durmalı”

NEW YORK - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi son bir hafta içinde üçüncü kez İsrail ile Filistin arasında devam eden çatışmalar görüşmek için toplandı.
Acil olarak sanal ortamda toplanan Güvenlik Konseyi toplantısına bazı üye ülkeler dışişleri bakanı düzeyinde katıldı.
Toplantıda konuşan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ile Filistin arasında yaşanan şiddetin bir an önce son bulması ve çatışmaların derhal durdurulması çağrısında bulundu.
Genel Sekreter Guterres, taraflar arasında ateşkesin sağlanması için görüşmelerinde sürdüğünü kaydetti.
''Çağrımı dinleyin”
Aradaki düşmanlıkları son derece dehşet verici olarak nitelendiren Genel Sekreter, Filistinliler ve İsrailliler arasında bir arada yaşama ve barış umutlarının uzaklara itildiğini kaydetti.
Guterres, çatışmaların bir an önce son bulması gerektiğini belirterek “Tüm tarafları çağrımı dinlemeye davet ediyorum” dedi.
BM Genel Sekreteri Guterres, bir tarafın diğer tarafa roket fırlattığını, diğer tarafında topçu atışları ve hava bombardımanı yaptığını belirterek,” Bu yüzden ölümle yıkım aynı anda yaşanıyor. Bu saldırlar derhal durmalı. Sivillerin, çocukların ölümü beni dehşete düşürüyor. İki tarafta da yaşanan can kayıplarından üzüntü duyuyorum. Bu savaş bölge içinde tehlike yaratıyor. Çatışmalar, İsraillileri ve Filistinlileri hem de tüm bölge için yıkıcı sonuçları olan bir şiddet sarmalına sürükleme riski taşıyor. Kontrol altına alınamayan bir güvenlik ve insani krizi yalnızca işgal altındaki Filistin Toprakları ve İsrail için değil, tüm bölge için potansiyel olarak yeni bir tehlikeli istikrarsızlık alanı yaratır” ifadelerini kullandı.
“Tek çare iki devletli çözüm için müzakerelerin yeniden başlaması”
Genel Sekreter Guterres, yaşanan bu çatışmaları anlamsız bulduğu, bu durumun barış sürecini olumsuz etkilediğini belirterek, “İki tarafa da hiç anlam taşımayan bu terör ve dökülen kanı yaşanan bu anlamsız yıkımı bir an önce durdurmaya davet ediyorum. İki tarafta uluslararası insani hukuk ve insan haklarına saygı göstereli. İki tarafında güven içinde yaşayacağı, başkenti Kudüs olan iki devletli çözüm yolu konusunda görüşmelere yeniden başlanılmalı. Ancak bu anlamsız şiddet devam ederse bu amaca yaklaşamayız” dedi.
“34 bin kişi yerinden edildi, 190 kişi öldü bin 200 kişi yaralandı”
BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Tor Wennesland, Güvenlik Konseyi üyelerine bölgedeki son durumla ilgili görüşlerini aktardı.
Wennesland, İsrail ile Filistinli silahlı gruplar arasındaki çatışmaların ölümcül bir şekilde tırmandığını, şimdiye kadar 181 Filistinli ve dokuz İsraillinin öldürüldüğünü, bin 200 kişinin de yaralandığını söyledi.
Bölgedeki insani durumun giderek daha da kötüleştiğini belirten Wennesland, “Şimdiye kadar 34 bin kişi yerlerinden edildi. Sağlık sistemi çok zor durumda. Yeterince tıbbi ekipman yok. İlaç kıtlığı yaşanıyor. 40'tan fazla okul şu anda sığınma evi olarak hizmet veriyor. Askeri operasyonlar sonucunda yedi fabrika, 40 okul ve en az dört hastane tamamen veya kısmen hasar gördü. Biri uluslararası medya kuruluşlarına bulunduğu dört yüksek katlı binanın da aralarında bulunduğu en az 18 bina yıkıldı. Çatışmaları sonlandırmak için her iki tarafla da görüşmelerimiz sürüyor” dedi.