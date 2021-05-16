“Şiddet Derhal Durmalı”

BM Genel Sekreteri Guterres, bir tarafın diğer tarafa roket fırlattığını, diğer tarafında topçu atışları ve hava bombardımanı yaptığını belirterek,” Bu yüzden ölümle yıkım aynı anda yaşanıyor. Bu saldırlar derhal durmalı. Sivillerin, çocukların ölümü beni dehşete düşürüyor. İki tarafta da yaşanan can kayıplarından üzüntü duyuyorum. Bu savaş bölge içinde tehlike yaratıyor. Çatışmalar, İsraillileri ve Filistinlileri hem de tüm bölge için yıkıcı sonuçları olan bir şiddet sarmalına sürükleme riski taşıyor. Kontrol altına alınamayan bir güvenlik ve insani krizi yalnızca işgal altındaki Filistin Toprakları ve İsrail için değil, tüm bölge için potansiyel olarak yeni bir tehlikeli istikrarsızlık alanı yaratır” ifadelerini kullandı.

Aradaki düşmanlıkları son derece dehşet verici olarak nitelendiren Genel Sekreter, Filistinliler ve İsrailliler arasında bir arada yaşama ve barış umutlarının uzaklara itildiğini kaydetti.

NEW YORK - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi son bir hafta içinde üçüncü kez İsrail ile Filistin arasında devam eden çatışmalar görüşmek için toplandı.

“Tek çare iki devletli çözüm için müzakerelerin yeniden başlaması”

Genel Sekreter Guterres, yaşanan bu çatışmaları anlamsız bulduğu, bu durumun barış sürecini olumsuz etkilediğini belirterek, “İki tarafa da hiç anlam taşımayan bu terör ve dökülen kanı yaşanan bu anlamsız yıkımı bir an önce durdurmaya davet ediyorum. İki tarafta uluslararası insani hukuk ve insan haklarına saygı göstereli. İki tarafında güven içinde yaşayacağı, başkenti Kudüs olan iki devletli çözüm yolu konusunda görüşmelere yeniden başlanılmalı. Ancak bu anlamsız şiddet devam ederse bu amaca yaklaşamayız” dedi.

“34 bin kişi yerinden edildi, 190 kişi öldü bin 200 kişi yaralandı”

BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Tor Wennesland, Güvenlik Konseyi üyelerine bölgedeki son durumla ilgili görüşlerini aktardı.

Wennesland, İsrail ile Filistinli silahlı gruplar arasındaki çatışmaların ölümcül bir şekilde tırmandığını, şimdiye kadar 181 Filistinli ve dokuz İsraillinin öldürüldüğünü, bin 200 kişinin de yaralandığını söyledi.