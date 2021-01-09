Şiddet gördüğü eşini öldürüp tutuklanan Melek İpek’in avukatları: “Meşru müdafaa hakkı bu olayda kullanılmayacaksa hangi olayda kullanılmalıydı”

Antalya’da şiddet gördüğü eşini öldüren ve ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanan 2 çocuk annesi kadının avukatı Ahmet Onaran, “Meşru müdafaa hakkı bu olayda bu olayda kullanılmayacaksa hangi olayda kullanılmalıydı. Burada ifade edemeyeceğimiz kadına yönelik çok spesifik suçlar işlendi. Elleri bağlandı, kurbanlık koyun gibi abdest aldırılıp elleri domuz bağıyla bağlanıp bıçakla işkence gördü. Bir üst mahkemeye itirazımızı etkili şekilde yapacağız” dedi.

Antalya’da çıplak ve kelepçeli şekilde şiddetine maruz kaldığı eşini tüfekle vurup öldüren 2 çocuk annesi kadının mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mahkemenin ardından adliye çıkışında açıklamada bulunan Melek İpek’in avukatlarından Ahmet Onaran, kamuoyunda Melek İpek olarak yer bulan vakada Antalya Cumhuriyet Savcılığının ilgili görevli savcılığı ilgili ifadeyi aldığını ve tutuklamaya sevk ettiğini söyledi.

Yapılan sorgulamaya Antalya Barosu avukatları ve kendilerinin olayı detaylı olarak ifade ettiklerini anlatan Onaran, “Mahkeme tüm bu savunmaların aksine somut olayda somut verilerin aksine bildiğimiz alışılagelmiş kopyala yapıştır adlandırılan gerekçelerle tutukluluk kararı verildi. Bu olayda bilinmesi gereken tek unsur şudur. Türk Ceza Kanunun 27. maddesinde vücut bulan meşru müdafaa hakkı bu olayda bu olayda kullanılmayacaksa hangi olayda kullanılmalıydı. Burada ifade edemeyeceğimiz kadına yönelik çok spesifik suçlar işlendi. Elleri bağlandı, kurbanlık koyun gibi abdest aldırılıp elleri domuz bağıyla bağlanıp bıçakla işkence gördü. Üzerine silah sıkıldı. “İki tane çocuğu ben öldüreceğim sonra seni öldüreceğim” dedi. Çocuklara tehditleri vardı. Tüm bu unsurlar tanık anlatımlarıyla dosya kapsamında müvekkilimin yazmış olduğu raporlarla sabitken, bu şekilde karar verilmesini hukuki karar olduğu için kabul ediyoruz. Saygı duymuyoruz” diye konuştu.