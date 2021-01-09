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Şiddet gördüğü eşini öldürüp tutuklanan Melek İpek’in avukatları: “Meşru müdafaa hakkı bu olayda kullanılmayacaksa hangi olayda kullanılmalıydı”

09.01.2021 16:49 | Son Güncelleme:
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Antalya’da şiddet gördüğü eşini öldüren ve ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanan 2 çocuk annesi kadının avukatı Ahmet Onaran, “Meşru müdafaa hakkı bu olayda bu olayda kullanılmayacaksa hangi olayda kullanılmalıydı.

Antalya’da şiddet gördüğü eşini öldüren ve ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanan 2 çocuk annesi kadının avukatı Ahmet Onaran, “Meşru müdafaa hakkı bu olayda bu olayda kullanılmayacaksa hangi olayda kullanılmalıydı. Burada ifade edemeyeceğimiz kadına yönelik çok spesifik suçlar işlendi. Elleri bağlandı, kurbanlık koyun gibi abdest aldırılıp elleri domuz bağıyla bağlanıp bıçakla işkence gördü. Bir üst mahkemeye itirazımızı etkili şekilde yapacağız” dedi.
Antalya’da çıplak ve kelepçeli şekilde şiddetine maruz kaldığı eşini tüfekle vurup öldüren 2 çocuk annesi kadının mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mahkemenin ardından adliye çıkışında açıklamada bulunan Melek İpek’in avukatlarından Ahmet Onaran, kamuoyunda Melek İpek olarak yer bulan vakada Antalya Cumhuriyet Savcılığının ilgili görevli savcılığı ilgili ifadeyi aldığını ve tutuklamaya sevk ettiğini söyledi.
Yapılan sorgulamaya Antalya Barosu avukatları ve kendilerinin olayı detaylı olarak ifade ettiklerini anlatan Onaran, “Mahkeme tüm bu savunmaların aksine somut olayda somut verilerin aksine bildiğimiz alışılagelmiş kopyala yapıştır adlandırılan gerekçelerle tutukluluk kararı verildi. Bu olayda bilinmesi gereken tek unsur şudur. Türk Ceza Kanunun 27. maddesinde vücut bulan meşru müdafaa hakkı bu olayda bu olayda kullanılmayacaksa hangi olayda kullanılmalıydı. Burada ifade edemeyeceğimiz kadına yönelik çok spesifik suçlar işlendi. Elleri bağlandı, kurbanlık koyun gibi abdest aldırılıp elleri domuz bağıyla bağlanıp bıçakla işkence gördü. Üzerine silah sıkıldı. “İki tane çocuğu ben öldüreceğim sonra seni öldüreceğim” dedi. Çocuklara tehditleri vardı. Tüm bu unsurlar tanık anlatımlarıyla dosya kapsamında müvekkilimin yazmış olduğu raporlarla sabitken, bu şekilde karar verilmesini hukuki karar olduğu için kabul ediyoruz. Saygı duymuyoruz” diye konuştu.

"İtirazımızı yapacağız"
Melek İpek’in yanında olduklarını sonuna kadar süreci takip edeceklerinin altını çizen Ahmet Onaran, “Bu yasal sürece itirazlarımızı yapacağız. 7 günlük itiraz süreci var. Mahkemenin vakanın somutluğunu ve somut verileri algılayamadığını düşünüyorum. Başka türlü hukuken izah etmek mümkün değildir. Bir üst mahkemeye itirazımızı etkili şekilde yapacağız” ifadelere yer verdi.

"Adli kontrol yada kefaretle serbest bekliyorduk"
Melek İpek’in bir diğer avukatı Hüseyin İlerioğlu ise “Sulh Ceza Hakimliğinin tutuklulukla sevk edilmesi başlı başına mantık dışıdır. Gerçeği tam olarak yansıtmadığı ve olayın üstünkörü incelenip direk tutuklulukla sevk edilmesini uygun bulmuyoruz. Burada Melek İpek’in yaşadığı olayda, arkadaş akşamdan hazırlık yapmış. Abdest almış, dua edip sanki kurban kesecekmiş gibi daha sonradan bir sebep bulmaya çalışıp Melek İpek’e saldırıda bulunmuştur. Şuanda Melek İpek burada olmasaydı iki çocuğuyla morg önünde olacaktık. Bu konuda çok üzgünüz. En azından adli kontrol ve kefaretle bir dışarıda çocuklarının başında kalmasını bekliyorduk. Gerçekten şok olduk. Saygı duymak zorundayız, kararın doğru olduğunu düşünmüyoruz. Gerekli itirazlarımızı yapacağız” diye konuştu.

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