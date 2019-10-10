HABER

Şiddet gördüğü iddiasıyla babası ve ablasını bıçakladı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2019 00:07 | Son Güncelleme

BURSA'da 15 yaşındaki M.E.E., şiddet gördüğü iddiasıyla tartıştığı babası Salim E.

Mehmet İNAN- Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da 15 yaşındaki M.E.E., şiddet gördüğü iddiasıyla tartıştığı babası Salim E. (45) ile ayırmaya çalışan ablası Leyla E.'yi bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Salim E.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, M.E.E. polis merkezine götürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde okuldan gelen M.E.E., henüz bilinmeyen sebeple babası Salim E. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından baba Salim E., iddiaya göre oğlu M.E.E.'yi dövmeye başladı. Yaşanan arbede sırasında M.E.E., mutfaktan aldığı bıçakla babasını 5 yerinden bıçakladı. Bu sırada kardeşinin elinden bıçağı almaya çalışan abla Leyla E. (18) de hafif yaralandı. Ailenen haber vermesi üzerine polis ve sağlık ekipleri eve geldi. Yaralanan Salim E. ve Leyla E., ilk tedavilerinin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan baba Selim E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olayın ardından ev gelen polis ekipleri M.E.E.'yi polis merkezine götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

PARTNERUçakta büyük rezalet! Bir anda önündeki ekranda belirdiUçakta büyük rezalet! Bir anda önündeki ekranda belirdi
Bakan Akar, Barış Pınarı Harekatı'nı sevk ve idare ediyorBakan Akar, Barış Pınarı Harekatı'nı sevk ve idare ediyor
Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 ölüZonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

HDP binası önünde gerginlik! 'HDP'yi yakarım' Uçaklar operasyon için kalkınca...

HDP binası önünde gerginlik! 'HDP'yi yakarım' Uçaklar operasyon için kalkınca...

Meltem Miraloğlu'nun kendisini evlat edinen adamla evlendiği ortaya çıktı

Meltem Miraloğlu'nun kendisini evlat edinen adamla evlendiği ortaya çıktı

Apple duyurdu! İşte iPhone 11'lerin Türkiye fiyatları

Apple duyurdu! İşte iPhone 11'lerin Türkiye fiyatları

ABD Başkanı Trump'tan yeni Türkiye açıklaması

ABD Başkanı Trump'tan yeni Türkiye açıklaması

Ceylanpınar'a havan, Nusaybin'e roket!

Ceylanpınar'a havan, Nusaybin'e roket!

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

13 yıl sonra sevgilisini öldürdüğünü itiraf eden emekli öğretmene müebbet istendi

Sır perdesi 13 yıl sonra aralandı! Cinayeti itiraf etti

Trabzon’da cami inşaatında çökme meydana geldi: 2 yaralı

Cami inşaatında çökme: 2 işçi yaralı

Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Eşini bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Gölde boğulan genç kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı

Feryadı yürekleri dağladı: Gelinlik giyecektin, kefen giydin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.