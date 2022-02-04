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  4. Şiddet gördüğünü iddia etmişti! Sosyal medya fenomeni İrem Ay ile ilgili yeni gelişme

Şiddet gördüğünü iddia etmişti! Sosyal medya fenomeni İrem Ay ile ilgili yeni gelişme

04.02.2022 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni İrem Ay (28), ayrıldığı eşi tarafından şiddet gördüğü iddiasıyla sosyal medyadan fotoğraflar paylaştı. İrem Ay, mahkemeye başvurarak Berkay Saner’inde aralarında olduğu 4 kişi hakkında 2 aylık uzaklaştırma kararı aldırdı. Mahkeme kararında, tedbir kararının ihlal edilmesi halinde 3 günden başlayacak şekilde zorlama hapsi uygulanacağı belirtildi.

Şiddet gördüğünü iddia etmişti! Sosyal medya fenomeni İrem Ay ile ilgili yeni gelişme

Ankara’da yaşayan sosyal medya fenomeni İrem Ay (28), ayrıldığı eşi Berkay Saner’in (29) kendisine şiddet uyguladığı fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Paylaşımlar üzerine Saner, sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

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İrem Ay, avukatı Gül Atar aracılığıyla mahkeme başvurarak Saner, anne, baba ve ablası hakkında tedbir kararı talebinde bulundu.

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Talebi değerlendiren İstanbul 1. Aile Mahkemesi, ABD’de de yaşayan Berkay Saner’in de arasında bulunduğu 4 kişi hakkında tedbir kararı uygulanmasına karar verdi.

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Mahkeme, 4 kişinin 2 ay süre ile İrem Ay’ın yaşadığı konuta, iş yerine yaklaşmamasına şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ile davranışlarda bulunmamasına, iletişim aracıyla rahatsız etmemesine karar verdi.

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Mahkeme kararında, tedbir kararının ihlal edilmesi halinde 3 günden başlayacak şekilde zorlama hapsi uygulanacağı belirtildi.

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DHA

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