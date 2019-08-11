Şiddet gören eşeği sahiplendi, adına 'Elmas' dedi

Melis KARAKUZULU / İZMİR, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde, sahibi tarafından terk edildiği düşünülen ve aç, susuz halde bulunan eşeği, hayvansever Bahar Türe (50) sahiplendi. Menderes’te bulunan çiftliğe götürülen eşeğe 'Elmas' adını koyan Türe, eşeğin çiftlikteki diğer eşek Rıfkı’ya arkadaş olacağını söyledi.

Aydın’ın Efeler ilçesindeki Mesudiye Mahallesi'nde 1 Ağustos Perşembe günü sahibi tarafından terk edilmiş, aç ve susuz kaldığı belirlenen yaşlı bir dişi eşek gören çevredekiler, durumu Aydın Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Şenay Tekinbaş'a iletti. Tekinbaş'ın devreye girmesiyle sahipsiz eşek, Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan barınağına götürüldü. Yiyecek ve su verilerek, bakımı yapıldı. Tekinbaş’ın sahipsiz eşeği sahiplendirmek için sosyal medyadan başlattığı kampanyaya İzmir’de yaşayan hayvansever Bahar Türe yanıt verdi.

Yaşlı eşeğin Türe’nin çiftliğinin bulunduğu Menderes ilçesine gönderilmesi için sosyal medya üzerinden 5 kişinin verdiği destek ile 400 TL toplandı. 6 Ağustos’ta Menderes’teki çiftliğe varan eşeğin çok zayıf ve şiddet gördüğü için dişlerinin dökülmüş olduğunu söyleyen Türe, "Eşeğimizin adını 'Elmas' koyduk. 2 yıl önce sokaktan sahiplendiğim eşek 'Rıfkı' ile birbirlerine arkadaşlık edecekler. Eşek Rıfkı da çiftliğe ilk geldiğinde böyleydi fakat şimdi tosun gibi oldu. Elmas günlerce, aylarca aç kalmış, geldiğinden beri doyurmaya çalışıyoruz. Dişleri döküldüğü için yulaf, karpuz ve ıslatılmış poğaça veriyoruz. Sağlık durumu bir ay içinde toparlanır. O artık yaşamının geri kalanında mutlu bir şekilde bizimle bu çiftlikte yaşayacak" dedi.

Daha önce sokaktan birçok kedi ve köpek de sahiplendiğini belirten Türe, "Onu görünce haline çok acıdım. Dişleri yok, çok zayıf, sokakta yaşayamayacağını düşündüm. Biz bakmazsak kim bakacak? Bizler örnek olacağız ki herkes böyle sahiplenecek" diye konuştu.

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