Şiddet gören otizmli gence Başkan Çerkez sahip çıktı

Geçtiğimiz günlerde Çekmeköy’de, özel bireyler için eğitim veren bir kurumda yaşanan şiddet olayı ülke gündemine oturmuştu. Okulda yaşanan olayların görüntülerinin medyada yer almasının ardından 19 yaşındaki otizmli genci darp eden eğitmen ve okul müdürü gözaltına alınarak, kasten yaralama suçundan adliyeye sevk edildi. Olayın gerçekleştiği Çekmeköy ilçesinin Belediye Başkanı Orhan Çerkez; Arda ve annesin Çekmeköy Belediyesi’nde ağırlayarak destek sözü verdi.

"ARDA ARTIK BİZE EMANET"

Her zaman Arda’nın yanında olacağını belirten Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, “Arda özel bir merkezde eğitim alıyordu. Öğretmenleri tarafından şiddete maruz kaldığını biz de haber kanallarından öğrendik. Mücadeleci, kararlı ve evladını çok seven bir annesi var. Sosyal medyadan olayı görünce vicdan azabı çektik, üzüldük. Ne yapabiliriz diye düşündük. Belediyemiz bünyesinde bulunan engelsiz yaşam merkezimizde uzman kadromuzla görüşüp, Arda’yı burada ağırlamak ve eğitimine destek vermeye karar verdik. Arda bundan sonra bize emanet. Annesinin de, vatandaşlarımızın da içi rahat olsun” dedi.

Arda’nın annesi Burcu Gölbaşı, “İnşallah bundan sonra Arda’nın karşısına iyi insanlar çıkacak. Bundan sonra her şey daha güzel olsun istiyoruz. Çok mutlu oldum. İşin açıkçası olayın bu kadar infial oluşturulmasını hiç beklemiyordum. Herkes yanımızda oldu. Ayrıca başkanımızın bize ulaşmasına şaşırdım. Bizi arayıp bu şekilde yardımcı olunmasına, bundan sonra Arda’nın eğitimi için bizi buraya getirteceğini duyduğumuza çok sevindik. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. İnşallah Arda için hayat bundan sonra çok güzel olacak” dedi.



ARDA UZMANLARDAN EĞİTİM ALACAK

Çekmeköy Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’nde uzmanlar eşliğinde eğitimine devam edecek Arda ve ailesine, sürecin atlatılabilmesi için psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmeti verilecek. Arda’nın günlük yaşam becerilerini geliştirecek eğitimlerin yanı sıra, sporla rehabilitasyon, hidroterapi ve sanat atölyelerinden de aktif şekilde faydalanması sağlanacak.



Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır