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Şiddet gören sokak hayvanları için yürüdüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 21:50 | Son Güncelleme

BURSA'da bir grup hayvansever, sokak hayvanlarının uğradığı şiddete dikkat çekmek için, 'Sokak Hayvanıma Dokunma' sloganıyla yürüyüş ve basın açıklaması düzenledi.

Serkan AKKUŞ-Semih ŞAHİN/BURSA (DHA)- BURSA'da bir grup hayvansever, sokak hayvanlarının uğradığı şiddete dikkat çekmek için, 'Sokak Hayvanıma Dokunma' sloganıyla yürüyüş ve basın açıklaması düzenledi.

Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Hastane meydanında toplanan Bursa Ayyıldız Gençlik ve Spor Kulübü Derneği üye ve gönüllüleri, sokak hayvanlarının yaşadığı şiddet olaylarına dikkat çekmek için bir araya geldi. Yaklaşık 50 kişinin evcil hayvanları ile birlikte katıldığı 'Sokak Hayvanıma Dokunma' etkinliği FSM caddesi'nde sonlandı.

Toplanan hayvanseverler adına açıklamalarda bulunan Bursa Ayyıldız Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Kerim Gürsel Çelebi, ''Bizler toplumsal duyarlılığı dile getirmek istiyoruz, sokak hayvanları da her canlı gibi, onlarında yaşama hakları bulunmaktadır. Biz bu ülkenin dağını, taşını, denizini, toprağını seviyorsak sokakta yaşayan canlıları da sevip sahiplenmemiz gerekiyor" dedi.

Hayvanlara yapılan şiddetin bir an önce sona ermesi gerektiğini belirten Veteriner Hekim Cemal Kuruoğlu," Son zamanlarda ülkemiz genelinde hayvanlara karşı yapılan şiddette herhangi bir ceza kanununun olmaması ve bu yapılan olayların sadece kabahatler kanununda değerlendirmesi ile ilgili vicdanlarımız el vermediğinden kaynaklı burada toplandık. Öncelikle insanoğlunun hayvanlar ile birlikte yaşayabilmesini ve bizim bu dünyada onlarla birlikte var olduğumuzu, hep birlikte bu dünyada nefes aldığımızı herkesin görebilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı

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