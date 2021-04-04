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Şiddet görüntüleri sosyal medyada gündem olan anne hakkında istenen ceza belli oldu

04.04.2021 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’de çocuğuna şiddet uyguladığı görüntülerin ardından tutuklanan Nurcan Serçe ve şiddet anının görüntülerini çeken dini nikahlı eşi hakkında iddianame hazırlandı.

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Kocaeli’de çocuğuna şiddet uyguladığı görüntülerin ardından tutuklanan Nurcan Serçe ve şiddet anının görüntülerini çeken dini nikahlı eşi hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, kızını ’mukavemetini kıracak düzeyde’ şiddetli şekilde darp ettiği ve yastığı yüzüne bastırıp el ve ayaklarına baskı uygulayarak direnmesini ve nefes almasını engellediği belirtilen Nurcan Serçe’nin, ’çocuk ve altsoyu olan mağdura karşı kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan, dini nikahlı eşinin ise azmettirme suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.
Türkiye’nin gündemine oturan olay, 6 Şubat 2021 tarihinde meydana geldi. Kocaeli’nin Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde yaşayan Nurcan Serçe’nin kızı D.N.B.’ye (14) şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada paylaşılmış, görüntüler büyük tepki toplarken, Emniyet Genel Müdürlüğü harekete geçmişti. Olayın 14 Nisan 2020 tarihinde yaşandığı, şüpheli kadının o tarihte adliyeye sevk edilip serbest bırakıldığı, evde bulunan 6 çocuğun da halen devlet yurdunda olduğu öğrenildi. Görüntülerin 6 Şubat’ta tekrar gündeme gelmesinin ardından Nurcan Serçe ve dehşet veren görüntüleri çektiği iddiasıyla dini nikahlı eşi Hayrettin B. tutuklandı.

"Öldürmeye çalıştı"
Soruşturma kapsamında sanıklar hakkında hazırlanan iddianame Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, olay tarihinin üzerinden uzun bir zaman geçtiği, her ne kadar mağdurun vücudunda herhangi bir darp veya cebir izine rastlanılmadığı fakat video kaydının ihbar niteliğinde olduğunun değerlendirildiği kaydedildi. Video kaydının içeriği ve şüphelilerin ikrar içerikli savunmaları ile mağdur ve kardeşlerinin beyanlarının birlikte değerlendirildiğini ifade edildiği iddianamede, "Şüpheli Nurcan’ın kızı olduğu anlaşılan D.N.B.’yi olay günü ’mukavemetini kıracak düzeyde’ şiddetli şekilde darp ettiği, akabinde kızını ikamette bulunan kanepenin üzerine yatırarak kendisinin de kızının üzerine çıktığı, kanepe üzerinde bulunan yastığı yüzüne bastırıp el ve ayaklarına baskı uygulayarak direnmesini engellemek suretiyle nefes almasını engellediği ve bu şekilde öldürmeye çalıştığı anlaşılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

"Suçu azmettirdi"
Hayrettin B.’nin ise Nurcan Serçe’nin kızına karşı eylemleri uygulaması konusunda teşvik ettiği, maddi ve manevi baskı uyguladığının altının çizildiği iddianamede, "Nurcan’ı atılı suça azmettirdiği, yine atılı suçun işlenmesi için gerekli vasıtaları temin edip eyleme mani olmayarak kamera kaydına aldığı, böylelikle şüpheli Nurcan’ın ’çocuk ve altsoyu olan mağdura karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçunu’ diğer şüpheli Hayrettin’in de Nurcan’ı ’çocuğa karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçuna azmettirme suçunu’ işlediği anlaşılmaktadır" denildi.
İddianamede, Nurcan Serçe’nin ’çocuk ve altsoyu olan mağdura karşı kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan, Hayrettin B.’nin ise ’çocuğa karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçunu azmettirme’ suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

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