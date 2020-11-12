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Şiddet Kurbanı Kadınlar Hikayeleriyle Anıldı

12.11.2020 20:20 | Son Güncelleme

Değişik tarihlerde öldürülen 41 kadın Diyarbakır’da hikayeleriyle anıldı. Boyunlarında öldürülen kadınların fotoğraflarıyla toplanan kadınlar, şiddet kurbanı hemcinslerinin yaşam öykülerini anlattı

Şiddet Kurbanı Kadınlar Hikayeleriyle Anıldı

Türkiye’nin değişik illerinde yaşayan ve aynı kaderi paylaşan 41 kadının yolu bu kez Diyarbakır’da kesişti. Kendileri olmasa da, fotoğrafları ve hikayeleri, bir etkinlikte biraraya geldi.

Kadın örgütleri tarafından kurulan Dicle Amed Kadın Platformu üyeleri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında şiddete kurban giden hemcinslerini anmak için Dağkapı Meydanı’nda biraraya geldi. Ancak pandemi nedeniyle meydanda eylem yapmalarına izin verilmeyen kadınlar, başka bir alanda toplandı.

Platform üyesi kadınlar, boyunlarında öldürülen kadınların fotoğraflarını taşıyarak, alanda toplandı. Kadınlar, hemcinslerini bu kez hikayeleriyle andı. Etkinlikte önce Rosa Kadın Derneği Başkanı Adalet Kaya bir açıklama yaptı. Kaya, şiddet uygulayan erkeklerin korunduğunu savundu. Kaya, “Kadınları koruma kararına rağmen, İstanbul Sözleşmesi’ni uygulamayarak, 6284 sayılı yasayı uygulamayarak korumayan tüm devlet mekanizmaları kadınların öldürülmesini katledilmesine onaylamış, desteklemiş, sistemin ürettiği erkekliğe, erkek egemenliğine hizmet etmiştir. Bu sadece erkek şiddeti değildir. Kadınların her gün uğradığı şiddetin adı erkek şiddeti değil. Devletin desteklediği, devletin onayıyla, devletin yasalarla koruyamadığı kadınları öldüren erkeklerdir bunlar” dedi.

Açıklamanın ardından, etkinliğe katılan kadınlar, öldürülen 41 kadının hayat hikayesini okudu. Ölümleri kamuoyunda ses getiren Şule Çet, Güldünya Töre, Müzeyyen Boylu gibi 41 kadının hayat hikayeleri, hemcinsleri tarafından çevrede toplananlara anlatıldı.

Etkinliğe katılanlar duygularını VOA Türkçe mikrofonlarına anlattı. Gülhan Tekin, amaçlarının kadın cinayetlerini engellemek olduğunu söyleyerek, “Kimi zaman namus, kimi zaman farklı şeylerle kadını baskılamak amaçlı, bir linç etme, öldürme teşebbüsü var. Biz de kadın özgürlüğüne inanan insanlar olarak, bunu kabul etmiyoruz, bunun mücadelesini yürüteceğiz. Bugün burada ölen kadın arkadaşları anmak için biraraya geldik. Bundan sonra ne kadarını azaltabiliriz, yok edebiliriz. Bunun kaygısı ve paylaşımı içerisindeyiz” diye konuştu.

Kendilerini korumak amacıyla biraraya geldiklerini ifade eden Leyla Sevgi ise şöyle konuştu: “Kendimizi savunma adına biraraya geldik. Her gün bir kadın öldürülüyor, bunu yapan erkek, koruyan da erkek. Sistemin kendisi de erkek. Biz kadınlar olarak biraraya geldik, bu cinayetlere ‘dur’ demek, kadın kırımını önlemek için toplandık” şeklinde konuştu.

Etkinliğin sonunda kadınlar tepkilerini bir süre slogan atarak dile getirdi.

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