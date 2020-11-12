Şiddet Kurbanı Kadınlar Hikayeleriyle Anıldı

Türkiye’nin değişik illerinde yaşayan ve aynı kaderi paylaşan 41 kadının yolu bu kez Diyarbakır’da kesişti. Kendileri olmasa da, fotoğrafları ve hikayeleri, bir etkinlikte biraraya geldi.

Kadın örgütleri tarafından kurulan Dicle Amed Kadın Platformu üyeleri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında şiddete kurban giden hemcinslerini anmak için Dağkapı Meydanı’nda biraraya geldi. Ancak pandemi nedeniyle meydanda eylem yapmalarına izin verilmeyen kadınlar, başka bir alanda toplandı.

Platform üyesi kadınlar, boyunlarında öldürülen kadınların fotoğraflarını taşıyarak, alanda toplandı. Kadınlar, hemcinslerini bu kez hikayeleriyle andı. Etkinlikte önce Rosa Kadın Derneği Başkanı Adalet Kaya bir açıklama yaptı. Kaya, şiddet uygulayan erkeklerin korunduğunu savundu. Kaya, “Kadınları koruma kararına rağmen, İstanbul Sözleşmesi’ni uygulamayarak, 6284 sayılı yasayı uygulamayarak korumayan tüm devlet mekanizmaları kadınların öldürülmesini katledilmesine onaylamış, desteklemiş, sistemin ürettiği erkekliğe, erkek egemenliğine hizmet etmiştir. Bu sadece erkek şiddeti değildir. Kadınların her gün uğradığı şiddetin adı erkek şiddeti değil. Devletin desteklediği, devletin onayıyla, devletin yasalarla koruyamadığı kadınları öldüren erkeklerdir bunlar” dedi.