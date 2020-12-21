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Şiddet mağduru 17 yaşındaki Sudenya: Korktuğum için evden çıkamıyorum

21.12.2020 18:12 | Son Güncelleme:
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Şiddet mağduru 17 yaşındaki Sudenya: Korktuğum için evden çıkamıyorum

Ankara'da Sudenya Irmak (17), 2,5 ay önce ailesinin izni ile evlendiği eşi Burak Irmak (19) tarafından darp edildiğini ileri sürerek şikayetçi oldu. Gözünde morluklar oluşan Sudenya Irmak, "Ben korktuğum için uzun zamandır evden çıkamıyorum. Artık rahat rahat çıkıp gezmek istiyorum" dedi.

Ankara'da yaşayan Sudenya Irmak, yaklaşık 3 yıl önce tanıştığı Burak Irmak ile 5 Ekim 2020'de ailesinin izni ile evlendi. Sudenya Irmak, kısa süre sonra eşinden şiddet görmeye başladı; ancak şikayetçi olmadı. Bir süre ailesinin evinde kalan Sudenya Irmak, eşinin ailesiyle eraber tehditler savurması üzerine karakola giderek şikayette bulundu. Bunun üzerine Ankara 1'inci Aile Mahkemesi, Burak Irmak’a 3 ay uzaklaştırma tedbiri uyguladı. Sudenya Irmak, kararın ardından eşiyle yaşadığı eve tek başına geçti. Burak Irmak, uzaklaştırma tedbirine rağmen 13 Aralık'ta Sudenya Irmak'ı tekrar darbetti. Daha sonra Sudenya’yı hastaneye götürme bahanesiyle ailesinin evine götüren Burak Irmak, telefonuna el koyduğu eşi Sudenya'ya tekrar şiddet uyguladı. Eşinin bir anlık dalgınlığıyla telefonunu alan Sudenya Irmak, ablasına mesaj atarak yardım istedi. Sudenya Irmak, eve gelen ailesi tarafından hastaneye götürülerek, eşi hakkında tekrar şikayette bulundu.

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'15 GÜN SOKAKTA YAŞADIK'

Yaşadıklarını DHA'ya anlatan Sudenya Irmak, ailesinin karşı çıkmasına rağmen evlendiğini anlatarak, "Eşim, düğün günümüzde trafik cezası yediği için karakola gittik. Onun anne ve babası da karakola geldi. Bize orada hakaret etmeye başladılar. Bir süre onlarla yaşayacaktık; ama bu olayın üzerine bizi eve kabul etmeyip eşyalarımızla kapı önüne koydular. Bu yüzden eşimle yaklaşık 15 gün sokakta yaşadık. Daha sonra çevredekilerin yardımıyla ev tuttuk. Bu süre zarfında hiçbir sorunumuz olmadı. Bir ara rahatsızlandım. Eşim de işe gittiği için benim annemlere gitmemi istedi. Ertesi gün eşim ve ailesi evin evin önüne geldi, eşim bıçak sallayarak 'ben sana erkeklik yaptım' diye bağırmaya başladı. Ben de şikayetçi oldum. Daha sonra uzaklaştırma kararı verdiler. Buna rağmen gelip beni darbetti. Bein ailesinin evine götürdü, orada da darbetti, 2 gün beni orada tuttu. Ailem geldi beni kurtardı" diye konuştu.

'RAHAT RAHAT GEZMEK İSTİYORUM'

Şimdi ailesinin evinde yaşadığını ve boşanma kararı aldığını belirten Sudenya Irmak, "Benim evde olmadığımı bildiği için bizim eve gidip kapının kilidini falan değiştirmiş. Evdeki tüm eşyaları da götürmüş. Boşanma davasını cuma günü açacaktım; ama benden bazı evraklar istedikleri için o gün açamadım. Bugün açacaktım, hastane randevumdan dolayı henüz açamadım. Yarın inşallah davayı açacağım. Ben korktuğum için evden çıkamıyorum. Sokakta onunla karışlaşmaktan korkuyorum. Artık rahat rahat çıkıp gezmek istiyorum" dedi. (DHA)

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