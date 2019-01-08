Şiddet mağduru kadının feryadı: Haberlerde 'öldü' diye manşet olmak istemiyorum

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da 2 çocuk annesi Sevkan O. (31), sürekli şiddet gördüğü için boşanma davası açtığı eşinin kendisine ve sığındığı ailesine tehditler savurup, zarar verdiğini belirterek, "Haberlerde ‘öldü’ diye manşet olmak istemiyorum. Yetkililerden yardım bekliyorum” dedi.

2003 yılında Özkan O. ile evlenen ve 2 çocukları dünyaya gelen Sevkan O.'nun hayatı, eşinin uyuşturucu kullanmasıyla kabusa döndü. Özkan O.'nun kendisinin yanı sıra anne ve babası ile çocuklarına da şiddet uygulaması sonucu geçen yıl Ekim ayında baba evine sığındığını belirten genç kadın boşanma davası açtı. Boşanma işlemleri devam ederken tehdit ettiğini söylediği Özkan O.'nun babasının işyerini yaktığını öne süren Sevkan O., "Haberlerde ‘öldü’ diye manşet olmak istemiyorum. Yetkililerden yardım bekliyorum” dedi.

Yaşadıklarını anlatırken zaman zaman gözleri dolan Sevkan O., "Sürekli kendisinden şiddet gördüm. Hem sözlü, hem fiziki şiddet gördüm ve bu şiddete annesi ile babası da maruz kaldı. Annesini dövdü, babasını bıçakladı. Onlara tehditler hakaretler etti. Onlar evden ayrıldı 3 ay sonra 14 yaşındaki kızıma da şiddet uygulamaya başlayınca ben evden ayrılmak zorunda kaldım. İki çocuğumu da aldım ailemin yanına geldim ve buna kendisi de olumlu baktı. Bana 'işten çıkacağım, ben işlerimi yoluna koyana kadar orada kal ve ailenin yanına gidebilirsin' dedi ama ben kesinlikle dönmemek üzere geldim ailemin yanına. Tabi ondan kurtulmak için ilk etapta bunları söylemedim kendisine. Buraya geldikten 1 hafta sonra beni eve çağırdı, ben de gitmek istemedim. 'Bir daha gelmeyeceğim' dedim. Bu kez kavga çıkardı, karakolluk olduk. Orada kavgalar çıkardı, karakolda bağırdı, çağırdı. Hakaretler, iftiralar, tehditler 'bundan sonra size rahat uyku yok, görürsünüz siz, bu yaptıklarınız yanınıza kalmayacak' dedi. 12 Ekim 2017 gecesinden beri biz bunları yaşıyoruz” dedi.