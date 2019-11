Şiddet olaylarına karşı kurulan 'KADES' kadınlara tanıtıldı

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA 'Bilinçli Kadın Bilinçli Toplum' projesi kapsamında aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarının anında bildirilebilmesi amacıyla tasarlanan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) tanıtıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi İsmail Hazar Anaokulu'nda düzenlenen etkinliğe çok sayıda kadın katıldı. Kadınlara, aile içi şiddete maruz kalınması durumunda telefonlarına indirecekleri KADES uygulamasıyla tek bir tuşa basarak güvenlik güçlerine haber verebilecekleri anlatıldı. Daha önce eşlerinden ya da erkek arkadaşlarından şiddet görmüş bazı kadınlar da etkinlikte konuşarak, KADES programını kullanarak hayatlarında nelerin değiştiğini anlattı.

'DAHA GÜVENDE HİSSEDİYORUM'

Uzun bir süredir eski erkek arkadaşı tarafından rahatsız edildiğini söyleyen ve etkinliğe katılarak KADES programını indirdikten sonraki deneyimlerini katılımcılara aktararak N.O. (41), kadınların gördüğü şiddetin fiziksel boyutunun dışında psikolojik boyutunun da olduğunu söyledi. Birçok kez aynı kişi tarafından şiddete maruz kaldığını belirten N.O., "Telefonumda artık KADES programı var. Bu program sayesinde bir tuşa basıyorsunuz ve 3 dakika içinde polis geliyor. Kendimi daha güvende hissediyorum" dedi. Boşanma aşamasında olduğu ve uzaklaştırma kararı bulunan eşi tarafından birçok kez darp edildiğini söyleyen F.Y. (31) ise yaşadığı şiddet olaylarından sonra KADES programıyla tanıştığını ve cep telefonuna indirdiğini söyledi.

KARŞILIKLI SEVGİ VE SAYGI

Tanıtıma Eşi Gülistan Işıltak (69) ile birlikte gelen Şahin Işıltak (69), 50 yılı aşkındır mutlu bir evlilikleri olduğunu belirterek, iki insanın uzun ömürlü bir evlilik yürütebilmesi için karşılıklı sevgi ve saygının en önemli kural olduğunu ifade etti. Eşine hiçbir zaman şiddet uygulamadığını ve ona sonsuz saygısının olduğunu söyleyen Işıltak, "Şiddete karşıyız efendim. Eşlerimiz bizim emanetimiz. Biz bir bütünüz ve böyle güzeliz" diye konuştu.

Etkinlik daha sonra polislerin KADES uygulamasının cep telefonuna nasıl indirileceği ve kullanılacağını anlattığı seminerle son buldu.

