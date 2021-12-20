Şiddet Uygulayan Gazeteci Sarıkaya İstifa Etti

İstifasını sosyal medya hesabından duyuran Sarıkaya, ‘‘Hataydı, temsil ettiğim kurum açısından da bana yakışmadı. Kendisinin de açıklamasında olduğu gibi, kameraman Ahmet Demir ve İHA Bölge Müdürü'nden kurumu adına özür diledim. İçimde uhde kaldı, bir saat kadar sonra tekrar telefonla aradım, her ikisinden ve ailelerinden özür dilediğimi ilettim. Dün de arayıp özrümü yineledim. Ciner Medya Grubu yönetimi ve çalışma arkadaşlarımdan da özür diliyorum. Olaya tepki gösteren tüm kamuoyundan, meslektaşlarımdan ve ailemden, onlara böyle bir olayı yaşattığım için de özür diliyorum. Bugün itibarıyla Ciner Medya Grubu Ankara Temsilciliği görevinden ayrılmış bulunuyorum’’ dedi.

Sarıkaya’nın İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine vurduğu görüntülerin sızmasının ardından sosyal medyada büyük bir tepki oluşmuştu.

Şiddet içeren görüntülerinin yayınlanmasının ardından birçok gazetecilik örgütü Muharrem Sarıkaya’yı kınadı.

Faruk Eren: ‘‘Bundan sonra kimse sessiz kalmasın, birlikte ses çıkaracağız’’

DİSK Basın İŞ, İHA muhabiri Demir’le dayanışma göstermek adına bugün Habertürk televizyonu önünde basın açıklaması çağrısı yaptı.

VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan DİSK Basın-İş Sendikası Genel Başkanı Faruk Eren, "Muharrem Sarıkaya'nın tokadı sonrası gördük ki, sesini duyuramayan meslektaşlarımız da var. Bundan sonra kimse sessiz kalmasın, birlikte ses çıkaracağız. Sarıkaya’nın bu tavrı izah edilemez bir tavırdı. Büyük toplumsal tepki sonrası görevinden istifa etmek zorunda kalması gazeteciler arasında hiyerarşi kuran herkese büyük bir ders oldu" dedi.

TGC Genel Sekreteri: ‘‘Gazetecilik etiği açısından kabul edilebilir değil’’

Sarıkaya’nın üyesi olduğu Türkiye Gazeteciler Cemiyeti de (TGC) Habertürk’ün eski Ankara temsilcisinin bu hareketinin hem TGC tüzüğüne hem de TGC Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne aykırı olduğunu söyledi.

VOA Türkçe’nin konuştuğu Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş, ‘‘Muharrem Sarıkaya’nın bu tavrı gazetecilik etiği açısından kabul edilebilir değil. Meslek içinde kıdem kaynaklı bir ast üst ilişkisi olabilir fakat bu ilişki biçiminde karşılıklı saygı ve sevgi olmalı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’nin içerdiği etik kavramların çiğnendiğine tanık olduk. Asla kabul edilemez bir durum. Sarıkaya, bir yayın sırasında meslektaşımıza hakaret ediyor ve şiddet uyguluyor ve o yayın doğal akışında devam ediyor. Şiddetin yadırganmayarak bu kadar içselleştirilmesi ve yayın sırasında bir tepki verilmemesi de düşündürücü. Son dönemde ben böyle bir saldırı olduğunu hatırlamıyorum’’ dedi.

Üye bir gazetecinin Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nden ihracı ancak Onur Kurulu’nun bu yönde başvuru yapması ya da yönetim kurulu üyelerinin en az birisinin talebiyle gerçekleşiyor. Sibel Güneş, bu konuda bir talep olması halinde TGC yönetim kurulunun konuyu görüşebileceğini söyledi.

Ankara Gazeteciler Cemiyeti: ‘‘Gazeteciler Cemiyeti Onur Kurulu gerekli süreci işletecektir’’

Parlamento Gazeteciler Derneği Sarıkaya’yı disiplin kuruluna sevk ederken Ankara Gazeteciler Cemiyeti ise kabul edilemez olay nedeniyle onur kurulunun gerekli süreci işleteceğini duyurdu.

Ahmet Demir: ‘‘Çirkin bir saldırıydı, şoka uğradım’’

Sarıkaya’nın saldırısına uğrayan Ahmet Demir, annesinin bu durumdan haberdar olmaması için bu durumu açıklamadığını söyledi.

Youtube’da yayın yapan Megafon tv’ye konuşan Demir, “Çirkin bir saldırıydı. Şoka uğradım. Aslında ben ona yardım etmeye çalışıyordum. Ne olduğunu anlayamadım. Yayın sonrası Muharrem Sarıkaya, özür dilemeye çalıştı. Ben de ‘yaşınıza hürmeten bir şey demiyorum ama özrünüzü kabul etmiyorum’ dedim. Fatma Şahin de çok sinirlenmişti. Kendi ekibine kızdı. Olay medyaya yansıdıktan sonra ‘benim orada ne yaptığımı biliyorsun’ dedi.

Demir, bundan sonra hukuki süreci işleteceğini de ifade etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı da eleştiriliyor

Sarıkaya’nın saldırısı sırasında canlı yayında olan ve açıklamalarına devam eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de olaylara kayıtsız kaldığı için eleştiriliyor.

Şahin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Sarıkaya’nın tavrının yanlış olduğunu söyledi.

“Kargaşanın daha da büyümemesi için yayına devam etmeye çalıştım”

Konuyla ilgili bir yazılı açıklama da yayınlayan Şahin, Sarıkaya’nın müdahalesini “asla kabul edilemez” olarak niteleyerek, “kargaşanın daha da büyümemesi için büyük bir gayretle yayına devam etmeye çalıştım” ifadesini kullandı. Şahin açıklamasında şunları kaydetti:

“Habertürk TV'de konuk olduğum bir canlı yayında maalesef son derece nahoş bir durum yaşandı. Yayının başından itibaren yaşanan teknik aksaklıklar Muharrem Sarıkaya'nın çalışan tekniker arkadaşa asla kabul edilemez bir müdahalesiyle devam etti. Kargaşanın daha da büyümemesi için büyük bir gayretle yayına devam etmeye çalıştım. İlk kez böyle bir olayla karşılaştım ve üzüntümü şu an da tarif etmeme imkan yok. Ahmet Demir kardeşimizin mağduriyetini ve üzüntüsünü o andan beri yüreğimde hissediyorum. Zaten hemen sonrasında Muharrem Sarıkaya ile konuyu konuştuk. O da Ahmet Demir arkadaşımızdan özür diledi. Şunu belirtmek isterim ki, olay anında tepki verememiş olmam tepki duymadığım anlamına gelmiyor. Ancak canlı yayın ortamını bozmak, orada o yayın için emek veren tüm çalışanlara karşı bir saygısızlık olacağından yayına devam etmek için büyük çaba gösterdim. Çaba gösterdim diyorum, çünkü daha önce hiç şahit olmadığım böyle bir durumda tek düşüncem yayının sürmesini sağlamaktı. Dilerim bugün karşı karşıya kaldığımız bu nahoş olay, bundan sonrasında tüm emekçilerin sosyal ortamlarının ve çalışma koşullarının iyileşmesi konusunda bir farkındalık oluşmasına vesile olur. Tüm kamuoyuna ve özellikle de basın emekçilerine en derin üzüntülerimi ifade etmek isterim."

