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"Şiddete son vermenin tek yolu ateşkes"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 17:35 | Son Güncelleme

"Şiddete son vermenin tek yolu ateşkes"

KABİL (AA) - ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Taliban ile barış görüşmelerine devam edeceğini söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Halilzad, savaşın çözüm yolu olmadığını belirtti.

Taliban temsilcilerinin önümüzdeki günlerde yapacağı barış görüşmelerine ateşkes yetkisiyle gelmesini beklediğini ifade eden Halilzad, ''Şiddete son vermenin tek yolu ateşkes." ifadesini kullandı.

Öte yandan Taliban örgütü, 2 gün önce ''El Fetih'' adını verdikleri bahar operasyonlarına başladıklarını açıklamıştı.

- Barış görüşmeleri süreci

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru olan Taliban örgütü, halen ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.

Bazı bölgeleri Taliban'ın kontrolündeki ülke, ciddi güvenlik sorunuyla karşı karşıya bulunuyor.

Hükümetin geçen yıllarda defalarca Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için çaba sarf etmesi ve bu kapsamda Barış Konseyi kurmasına rağmen henüz bir sonuca ulaşılamadı.

Eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai döneminde, Afganistan yönetimi ile Taliban arasındaki temasların, Katar'ın başkenti Doha'da, Haziran 2013'te yapılması planlanıyordu ancak Taliban'ın ofise "Afganistan İslam Emirliği" tabelası ve sözde bayrağını asması üzerine Afgan hükümeti müzakerelerden vazgeçmişti. Ofis bir ay sonra kapanmış ve barış müzakereleri askıya alınmıştı.

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