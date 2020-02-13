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Şiddete uğradığını iddia eden 16 yaşındaki genç, ağabeyini öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.02.2020 02:24 | Son Güncelleme

İzmir’in Buca ilçesinde 16 yaşındaki genç, tartıştığı ağabeyini tabancayla vurarak öldürdü.

Şiddete uğradığını iddia eden 16 yaşındaki genç, ağabeyini öldürdü

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Dumlupınar Mahallesi 88 Sokakta bulunan bir ikamette meydana geldi. Sedat S. ve V.S’nin oturduğu daireden silah seslerini duyan komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, polis eşliğinde eve girdiğinde Sedat S.’yi yerde kanlar içerisinde yatarken buldu. Tabanca ile vurulduğu belirlenen Sedat S., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından V.S. hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı.

Öte yandan, ticaretle uğraştığı öğrenilen Sedat S.’nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

POLİSİN SIKI TAKİBİ SONUCU YAKAYI ELE VERDİ

Olayın ardından hızla uzaklaşarak kayıplara karışan V.S’yi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, ağabeyi Sedat S. ile aynı evde oturan V.S.’nin zaman zaman memleketi Cizre’ye gidip geldiği bilgisine ulaştı. Kaçabileceği endişesiyle çevre il ve ilçelerin emniyet birimlerine haber verilirken, polis ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu Vedat S., Uşak’ta yakalandı.

AĞABEYİNDEN ŞİDDETE UĞRADIĞI İÇİN CİNAYET İŞLEMİŞ

Henüz belirlenemeyen bir nedenle ağabeyi Sedat S.’yi tabanca ile vurarak öldüren V.S., sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine getirildi. Soruşturmada V.S.’nin ağabeyi Sedat S.’yi vurduktan sonra, diğer ağabeyi olan M.S.’ye "Ağabeyimi vurdum" diye mesaj attığı öğrenildi. Ayrıca, V.S. ifadesinde, ağabeyi Sedat S.’yi kendisine sürekli şiddet uyguladığı gerekçesiyle vurduğunu söylediği öğrenildi. (İHA)

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