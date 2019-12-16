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Şiddete uğradığını iddia eden Nepalli genç kız sosyal medyadan yardım istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 20:07 | Son Güncelleme

Nepal’den çalışmak için Ankara’ya gelen 18 yaşındaki genç kız, yanında çalıştığı avukattan şiddet gördüğü iddiasıyla sosyal medya aracılıyla yardım istedi.İddialara göre, Nepalli Sonam Karmu Hyolmo (18), geçen Ağustos ayında avukat G.A.’nin 4 yaşındaki çocuğuna bakmak için ülkesinden Ankara’ya geldi.

Nepal’den çalışmak için Ankara’ya gelen 18 yaşındaki genç kız, yanında çalıştığı avukattan şiddet gördüğü iddiasıyla sosyal medya aracılıyla yardım istedi.
İddialara göre, Nepalli Sonam Karmu Hyolmo (18), geçen Ağustos ayında avukat G.A.’nin 4 yaşındaki çocuğuna bakmak için ülkesinden Ankara’ya geldi. Aylık 400 euroya anlaşan Hyolmo’nun yaklaşık 1 ay baktığı çocuk anaokuluna başladı. Bunun üzerine aile, Nepalli kadını ülkesine göndermek istedi. İddiaya göre Hyolmo da babasının hasta olduğunu ve çalışması gerektiğini söyledi. Aynı evde temizlik işleri yapmaya başlayan Hyolmo, yemek yapmayı öğrenmek için G.A.’nın annesi Y.D.’nin işlettiği özel kız öğrenci yurduna gitti. Burada evde şiddet gördüğünü ve pasaportuna el konulduğunu iddia eden Hyolmo’yu videoya kaydeden Hindistanlı bir öğrenci, görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran görüntüler binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Görüntüler üzerine kız yurduna polis geldi. İfadesi alınan Hyolmo, yanında çalıştığı avukat G.A.’dan şikayetçi oldu. İddialar üzerine soruşturma başlatılırken, avukat G.A.’nın da ifadesi alındı. Kız yurdunun sahibi Y.D. ise iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

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