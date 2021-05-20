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  4. “Şiddeti Durdurmanın Tek Yolu Ateşkes İlanı”

“Şiddeti Durdurmanın Tek Yolu Ateşkes İlanı”

20.05.2021 19:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Nijer ve Cezayir’in başvurusu üzerine İsrail ve Filistin arasında yaşanan çatışmaları görüşmek üzere toplandı

“Şiddeti Durdurmanın Tek Yolu Ateşkes İlanı”

BM Genel Kurulu’nun acil özel oturumu, 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır’ın açılış konuşmasıyla başladı. Bozkır, devam eden şiddeti durdurmanın tek yolunun derhal ateşkes ilan edilmesi olduğunu söyledi.

Bozkır, İsrail’e uluslararası hukuka olan yükümlüklerini hatırlattı. Binlerce kişinin çatışmalar yüzünden yerlerinden olduğunu ifade eden Bozkır, İsrail’in Filistinliler'in evlerinden edilmesinin uluslararası hukuka göre savaş suçu teşkil edebileceğini öne sürdü.

Bozkır, BM’nin “barış ve güvenlik” gündeminden yıllardır düşmeyen İsrail

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