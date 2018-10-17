"Şiddetin beslendiği hiçbir referans İslami olamaz"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Şiddetin beslendiği hiçbir referans insani, ahlaki, hele İslami olamaz. Zaman zaman bu tür yanlışların dine, İslam'a mal edildiğini üzülerek görüyoruz." ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erbaş, "Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesinde Din Görevlilerinin Katkısının Sağlanması Projesi Eğitici Eğitimi" kapsamında eğitim alan din görevlileriyle Rıfat Börekçi Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda bir araya geldi.

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının, aile bütünlüğü ve huzurunun sağlanması ile korunması konusunda çalışmalar yaptığını belirtti.

Günümüzde sorumluluk ve değerlerin ihmal edildiğini, toplumun şiddet tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını ifade eden Erbaş, şiddetin asla aile içerisine girmemesi gerektiğini vurguladı.

Erbaş, bu noktada onurlu yaşamı idealize eden bir dinin mensuplarına büyük sorumluluklar düştüğünü belirterek "Can taşıyan her varlığa karşı merhameti merkeze alarak hareket edip, öfkemizin aklımızı, vicdanımızı, merhametimizi esir almasına mani olmalıyız." ifadesini kullandı.