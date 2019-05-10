Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ- /İSTANBUL(DHA)

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar odaları birliği ve İstanbul Kahveciler Esnaf Odası işbirliğinde “Şiddetin dili olmaz" konulu eğitim gerçekleşti. Fatih Ali Kuşçu Mahallesi'nde bir kahvehanede gerçekleşen eğitim programına İstanbul Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Serdar Erşahin, Klinik Psikolog Esra Keskin, oyuncu Turgay Tanülkü ve Nurullah Çelebi de katıldı. İstanbul'da 39 ilçede çeşitli sanatçı ve psikologların katılımlarıyla her tülü şiddete karşı başlatılan farkındalık çalışmasına her yaş grubundan insanların ilgisi yoğun oldu.

"DUYARLI SANATÇILARIMIZDAN DESTEK BEKLİYORUZ"

Fiziki ve sözlü her türlü şiddete karşı olduklarını DHA mikrofonuna dile getiren İstanbul Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Serdar Erşahin, “Bugün başlattığımız programın ikinci ayağını gerçekleştirdik. 'Şiddetin dili olmaz' başlıklı programımızın eğitim safhasındayız. Bugün bu kahvehanede psikoloğumuz ve sanatçılarımızla beraber bir eğitim gerçekleştirdik. Bu konuda biraz katkımız olabilirse ne mutlu bize. Kahvehaneler Osmanlı döneminde de eğitim yuvası olarak biliniyor. Bu günde burada eğitimlere devam edeceğiz. Duyarlı sanatçılarımızdan destek bekliyoruz." Dedi.