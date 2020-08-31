Şiddetin Sürdüğü Portland’a Eyalet Polisi Takviyesi

ABD’nin Portland kentinde Başkan Donald Trump’ın destekçileri ile protestocular arasındaki çatışmalarda bir kişinin hayatını kaybetmesinin ardından eyalet polisi yerel yetkililere yardımcı olmak için kente geri döndü. Kentteki şiddet olaylarından hangi tarafın sorumlu olduğu konusunda Başkan Donald Trump ile Portland Belediye Başkanı arasında yaşanan tartışma da devam ediyor.

Protestocular Pazar gecesi bir kamu güvenliği binası önünde eylem için tekrar caddelere dökülürken, polis gösteriyi yasa dışı ilan etti ve 29 kişiyi tutukladı. Polis yetkilileri, tutuklananlardan ikisinde tabanca, diğerlerinde bıçak ve en az birinde uzun cop bulunduğunu açıkladı.

Gruptakilerin çoğunun kask, gaz maskesi, büyük tip gözlük ve zırh aletleri taşıdıkları görüldü. Polis, bazılarının da kalkan ve polis ışıklarını yetkililere geri yansıtan aletler bulundurduklarını belirtti. Protestocu gruptan yetkililere ve polis araçlarına taş, yumurta ve diğer cisimler fırlatıldı.

Başkan Trump, Portland’ın Demokrat belediye başkanı Ted Wheeler’i “sersem” olarak niteledi ve kendisini liberal kentte karışıklığın büyümesine izin vermekle suçladı. Wheeler ise Pazar günü düzenlediği basın toplantısında Trump’ın bu sözlerine sert tepki gösterdi.