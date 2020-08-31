Şiddetin Sürdüğü Portland’a Eyalet Polisi Takviyesi

ABD’nin Portland kentinde Başkan Donald Trump’ın destekçileri ile protestocular arasındaki çatışmalarda bir kişinin hayatını kaybetmesinin ardından eyalet polisi yerel yetkililere yardımcı olmak için kente geri döndü. Kentteki şiddet olaylarından hangi tarafın sorumlu olduğu konusunda Başkan Donald Trump ile Portland Belediye Başkanı arasında yaşanan tartışma da devam ediyor.
Protestocular Pazar gecesi bir kamu güvenliği binası önünde eylem için tekrar caddelere dökülürken, polis gösteriyi yasa dışı ilan etti ve 29 kişiyi tutukladı. Polis yetkilileri, tutuklananlardan ikisinde tabanca, diğerlerinde bıçak ve en az birinde uzun cop bulunduğunu açıkladı.
Gruptakilerin çoğunun kask, gaz maskesi, büyük tip gözlük ve zırh aletleri taşıdıkları görüldü. Polis, bazılarının da kalkan ve polis ışıklarını yetkililere geri yansıtan aletler bulundurduklarını belirtti. Protestocu gruptan yetkililere ve polis araçlarına taş, yumurta ve diğer cisimler fırlatıldı.
Başkan Trump, Portland’ın Demokrat belediye başkanı Ted Wheeler’i “sersem” olarak niteledi ve kendisini liberal kentte karışıklığın büyümesine izin vermekle suçladı. Wheeler ise Pazar günü düzenlediği basın toplantısında Trump’ın bu sözlerine sert tepki gösterdi.
Öfkesi yüzüne yansıyan Portland Belediye Başkanı, “Bu bir Trump klasiği. Sayın Başkan, böyle bir açıklamanın herhangi bir yararının olabileceğini nasıl düşünürsünüz? Bu agresif bir tavır, işbirliğine dayalı bir tavır değil. Siz üzerinize düşeni, ben de kendi üzerime düşeni yapmam ve ikimizin de attığımız adımlardan sorumlu tutulmamız gerektiği yönünde, işbirliği ruhuna dayalı olduğuna inandığım bir açıklama yapmıştım. Birlikte çalışalım? Neden bir değişiklik yapmak adına bunu denemiyoruz?” diye konuştu.
Trump ise Pazartesi günü paylaştığı Twitter mesajında, “Portland tam bir keşmekeş ve yıllardır böyle. Bu şaka gibi belediye başkanı duruma çekidüzen vermezse, biz müdahale edeceğiz ve onların yerine bunu biz yapacağız” diye yazdı.
Cumartesi akşamı Trump destekçilerinden oluşan 600 civarında araç konvoyunun kente girmesi ve protestocularla yüzleşmesinin ardından gerilim artmıştı. Patriot Prayer adlı sağcı grubun bir taraftarının vurularak öldürülmesinin ardından iki taraf arasında çatışmalar patlak vermişti.
Trump da Twitter mesajında, hayatını kaybeden Aaron “Jay” Danielson’ı andı, “huzur içinde uyu Jay” ifadesini kullandı.
Vurulma olayının çatışmalarla alakalı olup olmadığı henüz net değil. Polis olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.
Oregon Eyaleti Valisi Kate Brown Pazar gecesi yaptığı açıklamada, Eyalet Polisi’nin yerel polise destek vermek için Portland’a geri döneceğini açıkladı. Vali Brown, yakın bölgelerdeki güvenlik birimlerinden de yardım talep edeceklerini belirtti.
Demokrat vali, “Seçilmiş yetkililer, toplum liderleri, hepimiz bu şiddet döngüsünü kırmak için biraraya gelmeliyiz” mesajını verdi.