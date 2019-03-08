"Şiddetin takibinde teknolojiyi artırmaya gayret ettik"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kadına yönelik şiddet suçunun takibi ve önlenmesinde teknoloji kullanımını artırmaya gayret ettiklerini belirterek, "Bu noktada, bir nevi acil durum panik butonu olarak kullanılabilecek KADES yazılımını uygulamaya aldık. Şu ana kadar 60 bin 699 kişi tarafından indirilen, 29 bin 81 aktif kullanıcısı olan bu yazılım neticesinde bize ulaşan ve ekiplerimizin anında müdahale ettiği ihbar sayısı 7 bin 991'dir." ifadesini kullandı.

Soylu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, kadınların güvenlik ihtiyacı, karşı karşıya kaldıkları tehdit ve şiddetin mazisinin insanlık tarihi kadar eski olduğunu belirtti.

Asıl korkutucu olanın bu tehditlerin insanlığın gelişimine paralel olarak azaldığını söyleyemediklerini aktaran Soylu, bir yandan cinsiyet eşitliği sıralamasında liste başı ülkelerin kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinin sıralamasında oldukça kötü olduğunu gördüklerini bildirdi.

Uzaya çıkacak kadar gelişmiş, kendi iddialarıyla bütün dünyaya "güven ihraç" eden ülkenin 2018'de Birleşmiş Milletler'in (BM) 193 üyesi arasında yaptığı araştırmada, "cinsel taciz ve şiddet bakımından kadınlar için dünyanın en tehlikeli 10 ülkesi" arasında gösterildiğini okuduklarını aktaran Süleyman Soylu, şunları kaydetti: