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"Şiddetin takibinde teknolojiyi artırmaya gayret ettik"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 11:26 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "Kadına yönelik şiddet suçunun takibi ve önlenmesinde teknoloji kullanımını artırmaya gayret ettik. Bu noktada, bir nevi acil durum panik butonu olarak kullanılabilecek KADES yazılımını uygulamaya aldık" - "Şu ana kadar 60 bin 699 kişi tarafından indirilen, 29 bin 81 aktif kullanıcısı olan bu yazılım neticesinde bize ulaşan ve ekiplerimizin anında müdahale ettiği ihbar sayısı 7 bin 991'dir"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kadına yönelik şiddet suçunun takibi ve önlenmesinde teknoloji kullanımını artırmaya gayret ettiklerini belirterek, "Bu noktada, bir nevi acil durum panik butonu olarak kullanılabilecek KADES yazılımını uygulamaya aldık. Şu ana kadar 60 bin 699 kişi tarafından indirilen, 29 bin 81 aktif kullanıcısı olan bu yazılım neticesinde bize ulaşan ve ekiplerimizin anında müdahale ettiği ihbar sayısı 7 bin 991'dir." ifadesini kullandı.

Soylu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, kadınların güvenlik ihtiyacı, karşı karşıya kaldıkları tehdit ve şiddetin mazisinin insanlık tarihi kadar eski olduğunu belirtti.

Asıl korkutucu olanın bu tehditlerin insanlığın gelişimine paralel olarak azaldığını söyleyemediklerini aktaran Soylu, bir yandan cinsiyet eşitliği sıralamasında liste başı ülkelerin kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinin sıralamasında oldukça kötü olduğunu gördüklerini bildirdi.

Uzaya çıkacak kadar gelişmiş, kendi iddialarıyla bütün dünyaya "güven ihraç" eden ülkenin 2018'de Birleşmiş Milletler'in (BM) 193 üyesi arasında yaptığı araştırmada, "cinsel taciz ve şiddet bakımından kadınlar için dünyanın en tehlikeli 10 ülkesi" arasında gösterildiğini okuduklarını aktaran Süleyman Soylu, şunları kaydetti:

"Bu fotograf, bize kendimizi iyi hissettirmiyor. Bilakis, kadına yönelik şiddet konusunda birbirimize bakarak vicdanımızı rahatlatmak yerine, bu konuda bütün dünyayı tek bir ülke gibi görmeye, bu sorumlulukla davranmaya zorluyor. Medeniyet tarihimizde, inançlarımızda, kadına verdiğimiz öneme dair pek çok örnek, yüz akı olabilecek pek çok yaşanmışlık bulabiliriz. Ancak bu kariyer, bizim için sadece bir övünç değil, aynı zamanda bir sorumluluktur. Bu bilinçle, 2002 sonrasında Türk Medeni Kanunu ve Türk Ceza Kanunu'ndaki değişiklikler, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un kabulü, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı'nın kabulü gibi birçok adım atılmıştır."

- "KADES'i şu ana kadar 60 bini aşkın kişi indirdi"

Bakan Soylu, özellikle fiziki şiddetin önlenmesinde aldıkları saha tedbirleri, personel eğitimi, toplum bilinçlendirme çalışmalarının çok olumlu sonuçlarını gördüklerini belirterek, şöyle devam etti:

"2017'de bu konuda 5041 personelimize eğitim vermişken 2018'de bu sayıyı 47 bin 84'e çıkarttık. Diğer yandan, kadına yönelik şiddet suçunun takibi ve önlenmesinde teknoloji kullanımını artırmaya gayret ettik. Bu noktada, bir nevi acil durum panik butonu olarak kullanılabilecek KADES yazılımını uygulamaya aldık. Şu ana kadar 60 bin 699 kişi tarafından indirilen, 29 bin 81 aktif kullanıcısı olan bu yazılım neticesinde bize ulaşan ve ekiplerimizin anında müdahale ettiği ihbar sayısı 7 bin 991'dir. Bunların yaklaşık yarısı, tehlike içeren ve ekiplerimizin müdahalesiyle muhtemel bir olumsuzluğun engellendiği ihbarlardır."

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8 Mart Dünya Kadınlar Günü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu mesaj yayımlandı

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