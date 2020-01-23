Şiddetli ağrılarının sebebi 7 yıl sonra ortaya çıktı!

Dayanılmaz hale gelen ağrılardan kurtulmak için yaptığı araştırmalar Rojan Arif Muhammed’i, Acıbadem Altunizade Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Taner Usta’yla tanıştırdı. Doç. Dr. Usta’nın “endometriozis (çikolata kisti)” teşhisinden ve kendisini ameliyatla sağlığına kavuşturabileceğini söylemesinden bir ay sonra karın duvarındaki 11 cm’lik çikolata kistinden kurtuldu ve ayağa kalktı. Kendisi de diş hekimi olan kocası Dt. Lezan Davut “Eşimin yüzü yıllardır ilk kez gülüyor. İkizlerimiz 7 yaşına geldi neredeyse, bu süreci eşim hep ağrılarla geçirdi. Çocuklarıyla istediği gibi ilgilenemedi hastalığından. Çocuklarım da çok üzülüyordu anneleri ağrı çekerken. Artık çok mutlu, onlarla doya doya oynayacak” derken Rojan Arif Muhammed de taburcu olacağı ve oğulları Emin ve Metin’e kavuşacağı günü iple çekiyordu.

TEŞHİS ALMAK 7 YIL SÜRDÜ

Rojan Arif’i sağlığına kavuşturan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Taner Usta, dünya genelinde bir kadının endometriozis – çikolata kisti teşhisi almasının gelişmiş ülkelerde 7 yıl, gelişmekte olan ülkelerde ise 10 ila 12 yıl sürdüğüne ve hastanın bu süre içerisinde en az 7 doktor görmek zorunda kaldığına dikkat çekti. Çok sık rastlanmasına karşın hastalıkla ilgili farkındalığın hala çok düşük olduğunu söyleyen Doç. Dr. Taner Usta “Bu hastamız da 7 yıl kadar çok sıkıntılı bir süreç geçirmiş. Çok daha küçük bir cerrahi müdahale ile sorunu çözülebilecekken bizim yaptığımız gibi büyük çaplı bir operasyon yapmak durumunda kaldık ve 11 cm genişliğinde, 5 cm derinliğinde bir endometriozis dokusu çıkardık. Hastalık hastanın tüm karın duvarını tutmuştu, sadece cilt dokusu sağlıklı kalmıştı. Burayı tamamen temizleyip, duvarı tutan kasları da alıp bu duvarı içten yeniden yapılandırmak için büyükçe bir yama kullanmak durumunda kaldık. Eğer bu hastalık daha önce teşhis edilmiş olsaydı bu kadar sıkıntı yaşamaz ve daha küçük bir müdahale ile çok daha erken tedavi olabilirdi” şeklinde konuştu.