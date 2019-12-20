HABER

Şiddetli deprem üç ülkeyi sarstı!

DÜNYA HABERLERİ  | 20.12.2019 15:03 | Son Güncelleme

6.1 büyüklüğündeki deprem Pakistan, Afganistan ve Hindistan'da hissedildi.

Şiddetli deprem üç ülkeyi sarstı!

Pakistan'ın kuzeyi ve Afganistan'ın doğusundaki Hindukuş Dağlarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) merkez üssü Afganistan'ın Jarm şehrinin 51 kilometre güneybatısı olan depremin yerin 210 kilometre altında kaydedildiğini bildirdi.

Pakistan ve Afganistan'da farklı bölgelerinde hissedilen depremin ardından iki ülkedeki yerleşimlerde halk panik halinde binalardan kaçmaya çalıştı.

Depremde can kaybı ve hasar olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.

İnanması güç ama... Burada ölmek yasak! İnanması güç ama... Burada ölmek yasak!
TİKA, KKTC’de Rum katliamlarının izlerini taşıyan Barbarlık Müzesi’ni restore edecekTİKA, KKTC’de Rum katliamlarının izlerini taşıyan Barbarlık Müzesi’ni restore edecek
'Homo Erectus, sanıldığından çok daha uzun süre yaşadı''Homo Erectus, sanıldığından çok daha uzun süre yaşadı'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
deprem Pakistan Afganistan Hindistan

En Çok Okunan Haberler

Senaryo hatası sosyal medyayı salladı!

Senaryo hatası sosyal medyayı salladı!

Sendikaların asgari ücret talebi belli oldu

Sendikaların asgari ücret talebi belli oldu

Türkiye'nin en güvenilir siyasetçileri kimler?

Türkiye'nin en güvenilir siyasetçileri kimler?

Adana'da iğrenç olay! Kameraya böyle yakalandı

Adana'da iğrenç olay! Kameraya böyle yakalandı

Müftü'den flaş ’yırtık ve düşük bel pantolon’ açıklaması

Müftü'den flaş ’yırtık ve düşük bel pantolon’ açıklaması

Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin gözaltına alındı

Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

38 kişiyle kaybolan uçaktan kötü haber!

38 kişiyle kaybolan uçaktan kötü haber!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Yunan pilot Türk savaş gemisine kilitlendi!

Yunan pilot Türk savaş gemisine kilitlendi!

Lübnan Türkiye'den yardım istedi!

Lübnan Türkiye'den yardım istedi!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Pakistan ,afganistan ,hindistan iç karışıklığın çatışmanın olduğu ülkeler ALLAH ben sizi sallayayımda birbirinizle uğraşmayın diyor.ABD de ilerki zamanlarda büyük bir sarsıntıyla sarsılacağını düşünüyorum Dow jons 30 binlerdeyken olacak (30_37)
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rusya'dan Türkiye açıklaması: Endişeliyiz

Rusya'dan Türkiye açıklaması: Endişeliyiz

Cumhurbaşkanı'nın açıklamasının ardından bu görüntüler geldi

Cumhurbaşkanı'nın açıklamasının ardından bu görüntüler geldi

Mısır, Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi: Türkiye’yi engellemeliyiz

'Türkiye’yi engellemeliyiz'

O lider en büyük sınavını kendi oğluyla veriyor!

O lider en büyük sınavını kendi oğluyla veriyor!

Evo Morales: Bolivya’nın yasal devlet başkanı benim

Evo Morales: Bolivya’nın yasal devlet başkanı benim

ABD Başkan aday adayından Filistin çıkışı!

ABD Başkan aday adayından Filistin çıkışı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.