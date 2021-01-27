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Şiddetli fırtına çatıları uçurdu, ağaçlar devrildi

27.01.2021 15:51 | Son Güncelleme:
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Bolu’da etkili olan şiddetli fırtına sebebiyle çatılar uçarken, çok sayıda ağaç devrildi.

Bolu’da etkili olan şiddetli fırtına sebebiyle çatılar uçarken, çok sayıda ağaç devrildi. Çatıdaki çinkoların bahçesine düştüğü KYK yurdunda öğrenci olmaması olası faciayı önledi.
Bolu’da öğle saatlerinde başlayan şiddetli fırtına kısa sürmesine rağmen kent merkezinde etkili oldu. Fırtınada çok sayıda ağaç devrilirken, bazı evlerin ve öğrenci yurtlarının çatıları uçtu. Ağaçların devrilmesi ve çatılardan uçan çinkoların yollara savrulması sebebiyle trafikte zaman zaman aksamalar yaşandı. Ekiplerin temizlik çalışmaları için seferber olduğu kentte, ağaçlar kesilerek yollardan kaldırıldı.

Öğrenci olmaması faciayı önledi
Tepecik Mahallesi’nde bulunan Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Seyyide Nefise Öğrenci Yurdu’nun çatısında bulunan çinkolar fırtına sırasında yurt bahçesine düştü. Yurtta öğrenci bulunmaması olası bir faciayı engelledi. Yurdun girişi şeritle kapatılarak, çinko ve tahtalar iş makineleriyle kaldırıldı.

Ağaç evin üzerine devrildi
Aktaş Mahallesi Tunç Sokak’ta Mustafa Esmer’e ait evin bahçesindeki ağaç fırtınaya dayanamayarak evin üzerine devrildi. Yaşanan olayda yaralanan olmazken, çatıda asılı kalan ağaç kesilerek kaldırıldı.

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