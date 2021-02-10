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Şiddetli fırtına çatıyı yerinden söktü

10.02.2021 09:52 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde gece boyu etkili olan şiddetli fırtına ve yağış sonrasında bir binanın çatısı uçtu.Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Mimar Sinan Mahallesi 11/3 Sokak üzerinde meydana geldi.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde gece boyu etkili olan şiddetli fırtına ve yağış sonrasında bir binanın çatısı uçtu.
Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Mimar Sinan Mahallesi 11/3 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına sonrası sabaha karşı saat 04.50 civarında bir evin çatısı yerinden söküldü. Çatının gürültülü bir şekilde yola düştüğünü duyan vatandaşlar, panikleyerek durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olayın meydana geldiği adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yolu trafiğe tamamen kapatan çatıyı düştüğü yerden kaldırabilmek için çalışma başlattı. Polis ekipleri ise bölgede tedbir aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından çatı kısa süre sonra yol kenarına kaldırıldı. O saatte yolda herhangi birinin veya bir aracın bulunmaması ise rahat bir nefes aldırdı.

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