HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şiddetli fırtına dev ağacı kökünden söktü, 3 araçta ağır hasar meydana geldi

Şiddetli fırtına dev ağacı kökünden söktü, 3 araçta ağır hasar meydana geldi

09.02.2021 16:39 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yenibosna’da şiddetli fırtına nedeniyle bir ağaç kökünden devrilerek park halinde bulunan araçların üzerine düştü.

Yenibosna’da şiddetli fırtına nedeniyle bir ağaç kökünden devrilerek park halinde bulunan araçların üzerine düştü. 3 araçta hasar meydana gelirken itfaiye ekipleri dev ağacı ağacı keserek güvenli bölgeye kaldırdı.
Olay Yenibosna Şehit Ümit Alay Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre şirket araçlarının olduğu garajda şiddetli rüzgarın etkisiyle bir ağaç devrildi. Ağaç park halinde bulunan 3 aracın üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı olayda 3 araçta maddi hasar meydana gelirken araçlardan birinde büyük çaplı hasar oluştu. İtfaiye ekipleri ağacı testere yardımıyla keserek güvenli alana kaldırdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Makam odasında olay yaratan görüntü! Tepkilerden sonra açıklama geldi Makam odasında olay yaratan görüntü! Tepkilerden sonra açıklama geldi
Bünyamin Sürmeli'nin yeni adresi belli olduBünyamin Sürmeli'nin yeni adresi belli oldu
03 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 3?03 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 3?
1/

En Çok Okunan Haberler

Bir kez daha şaşırdılar: Geldiği gibi gizemli şekilde kayboldu

Bir kez daha şaşırdılar: Geldiği gibi gizemli şekilde kayboldu

Makam odasındaki görüntü olay oldu!

Makam odasındaki görüntü olay oldu!

Fuhuş pazarlığı yaptığı kişinin 7 bin lirasını çaldı

Fuhuş pazarlığı yaptığı kişinin 7 bin lirasını çaldı

Kayahan'ın kızı Aslı Gönül ortaya çıktı! O artık 21 yaşında bir genç kız

Kayahan'ın kızı Aslı Gönül ortaya çıktı! O artık 21 yaşında bir genç kız

Göğüs ucu belli olunca... Olay oldu

Göğüs ucu belli olunca... Olay oldu

Balıkçıların kamerasına takıldı: Tam 15 metre

Balıkçıların kamerasına takıldı: Tam 15 metre

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor!

İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ülkede alarm! Gizemli hastalık 15 kişinin ölümüne yol açtı

Ülkede alarm! Gizemli hastalık 15 kişinin ölümüne yol açtı

Koronavirüs korkusundan evde ani ölümler arttı

Koronavirüs korkusundan evde ani ölümler arttı

Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı

Diğer Haberler

Bolu'ya 10 metrelik bozayı heykeli yapılacak! Belediye Başkanı Özcan'dan tepkilere yanıt

Bolu'ya 10 metrelik bozayı heykeli yapılacak! Belediye Başkanı Özcan'dan tepkilere yanıt

15 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunun detayları ortaya çıktı

15 ilde düzenlenen Vefa operasyonunun detayları ortaya çıktı

Bünyamin Sürmeli'nin yeni adresi belli oldu (CNN Türk'ten ayrılan Bünyemin Sürmeli hangi kanala geçti? Haber Global'den açıklama)

Bünyamin Sürmeli'nin yeni adresi belli oldu

MEB'den 'uzaktan eğitim' açıklaması

MEB'den 'uzaktan eğitim' açıklaması

Hamile eşini uçurumdan itmişti! Yeni detaylar ortaya çıktı

Kan donduran olayda yeni detaylar ortaya çıktı

Ankara Valiliği'nden fırtına uyarısı

Ankara Valiliği uyardı! Yarın akşama kadar devam edecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.