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Şiddetli fırtına evlerin çatılarını uçurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 01:40 | Son Güncelleme

Ordu’nun Akkuş ve Çaybaşı ilçelerinde şiddetli yağmur sonrası çıkan rüzgar evlerin çatılarını uçurdu.

Ordu’nun Akkuş ve Çaybaşı ilçelerinde şiddetli yağmur sonrası çıkan rüzgar evlerin çatılarını uçurdu. Ordu genelinde akşam saatlerinde başlayan aşırı yağmur ilçe merkezlerinde de etkili olurken Akkuş ve Çaybaşı ilçelerinde meydana gelen şiddetli fırtına sonrası evlerin çatıları uçtu.
Çaybaşı Belediye Başkanı Hüseyin Semiz fırtınanın etkili olduğu mahallelerde incelemelerde bulunurken vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Semiz, “Halkımızın refahı, huzuru ve güvenliği için görev başındayız. Akşam üzeri ilçemizde etkili olan fırtınada zarar gören mahallelerimizde incelemelerde bulunarak, kapanan yollar ve uçan çatıların kaldırılması hususunda gerekli talimatları anında verdik. Gece boyunca tüm ekiplerimiz, oluşabilecek olumsuzluklara karşı nöbette olacaklardır.Tüm Çaybaşılı hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.
Başkan Demirci olay yerinde
Ordu’nun bir diğer ilçesi olan Akkuş’ta da durum değişmedi. İlçenin bazı mahallelerinde çıkan aşırı fırtına 11 ev, 1 ahır ve 1 iş yerinin çatılarını uçurdu. Bazı yolların kapandığı yerlerde ise Akkuş Belediyesine bağlı araçlar yol açma çalışmaları gerçekleştirdi. Fırtınadan zarar gören evleri ziyaret eden Başkan İsa Demirci," İlçe genelinde yağan yağmur sonrası şiddetli fırtına meydana gelmiştir. Şu an gözlemlediğimiz kadarıyla 1 iş yerimiz olmak üzere 11 evimiz ve 1 ahırımızın çatısı uçmuştur. Çok şükür can kaybımız yada yaralı bir vatandaşımız yok. Bütün ekiplerimiz teyakkuzdadır."şeklinde konuştu.

Şiddetli fırtına evlerin çatılarını uçurdu

Şiddetli fırtına evlerin çatılarını uçurdu

Şiddetli fırtına evlerin çatılarını uçurdu

Şiddetli fırtına evlerin çatılarını uçurdu

Şiddetli fırtına evlerin çatılarını uçurdu

Şiddetli fırtına evlerin çatılarını uçurdu

Şiddetli fırtına evlerin çatılarını uçurdu

Şiddetli fırtına evlerin çatılarını uçurdu

Şiddetli fırtına evlerin çatılarını uçurdu

Şiddetli fırtına evlerin çatılarını uçurdu

Şiddetli fırtına evlerin çatılarını uçurdu

Şiddetli fırtına evlerin çatılarını uçurdu

Şiddetli fırtına evlerin çatılarını uçurdu
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