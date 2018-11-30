Şiddetli fırtına gece boyunca devam etti

Rüzgarın etkisiyle dalgakıranın boyunu aşan dev dalgalar bazı kişiler için seyirlik bir manzara oldu. Fırtınada sokakta olması gereken bazı vatandaşlar da ateş yakarak ısınmaya çalıştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağışların hafta sonuna kadar devam edeceğini söylemişti. İşte bir süre daha etkili olacak fırtınanın gece saatlerinde ortaya çıkardığı görüntüler.

İstanbul'da fırtına

Ardı ardına gelen fırtına uyarılarının ardından İstanbul'da gece saatlerinde yoğun yağış ve fırtına etkili olmaya başladı. Fırtınanın etkisiyle Boğaz'da şiddetli dalgalar oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)'un ardı ardına yaptığı fırtına ve yoğun yağış uyarılarının ardından, İstanbul'da iki gündür aralıklarla süren sağanak yağmur ve rüzgâr gece saatlerinde etkisini arttırdı.

Özellikle Boğaz çevresinde etkisini arttırarak fırtınaya dönüştü. Eminönü, Üsküdar ve Sarıyer'de, fırtınanın etkisiyle dalgalar yükselirken, Boğaziçi adeta kahverengiye boyandı.

Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar rüzgâr nedeniyle yürümekte zorluk çekti. Bazı vatandaşlar, soğuk hava ve fırtınaya aldırış etmeden Galata Köprüsü'nde balık tutarken, Üsküdar Sahili'nde Kız Kulesi manzarasını seyreden vatandaşlar ise ateş yakarak ısınmaya çalıştı.

"SU BULANIK OLDUĞU İÇİN BALIK AZ" Galata Köprüsü'nde balık tutan vatandaşlardan Murat Kaya, fırtınanın suyu bulandırması nedeniyle bekledikleri kadar balık tutamadıklarını belirterek, "Balık biraz az, ufak tefek geliyor.