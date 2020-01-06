Haber-Kamera: Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ(Çanakkale), (DHA)Şiddetli fırtına, Lapseki'nin simgesi Pegasus Heykeli'ni devirdi

Çanakkale'de saatteki hızı zaman zaman 100 kilometreyi bulan şiddetli poyraz fırtınası, Lapseki ilçesi iskelesi girişinde bulunan Pegasus (Uçan At) heykelinin kaidesinden koparak yıkılmasına yol açtı. Kaidesiyle birlikte 5.5 metre yüksekliğinde olan heykelde hasar meydana geldi. Lapseki Belediyesi ekipleri tarafından bulunduğu yerden kaldırılan Pegasus heykelinin, onarıldıktan sonra yeniden yerine konacağı bildirildi.

