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  4. Şiddetli fırtına, Lapseki'nin simgesi Pegasus Heykeli'ni devirdi

Şiddetli fırtına, Lapseki'nin simgesi Pegasus Heykeli'ni devirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 22:07 | Son Güncelleme

Şiddetli fırtına, Lapseki'nin simgesi Pegasus Heykeli'ni devirdi Çanakkale'de saatteki hızı zaman zaman 100 kilometreyi bulan şiddetli poyraz fırtınası, Lapseki ilçesi iskelesi girişinde bulunan Pegasus (Uçan At) heykelinin kaidesinden koparak yıkılmasına yol açtı.

Haber-Kamera: Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ(Çanakkale), (DHA)Şiddetli fırtına, Lapseki'nin simgesi Pegasus Heykeli'ni devirdi
Çanakkale'de saatteki hızı zaman zaman 100 kilometreyi bulan şiddetli poyraz fırtınası, Lapseki ilçesi iskelesi girişinde bulunan Pegasus (Uçan At) heykelinin kaidesinden koparak yıkılmasına yol açtı. Kaidesiyle birlikte 5.5 metre yüksekliğinde olan heykelde hasar meydana geldi. Lapseki Belediyesi ekipleri tarafından bulunduğu yerden kaldırılan Pegasus heykelinin, onarıldıktan sonra yeniden yerine konacağı bildirildi.

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