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Şiddetli fırtına Manisa’da 15 metrelik ağacı devirdi

08.02.2021 22:55 | Son Güncelleme:
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Manisa’nın Alaşehir ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan fırtına, yaklaşık 15 metre uzunluğundaki selvi ağacını devirdi.Alaşehir ilçesinde etkili olan fırtınada saat 20.00 sıralarında Ilgınköy Mahallesi yolu mezbaha kıyısında yaklaşık 15 metre uzunluğundaki selvi ağacı devrildi.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan fırtına, yaklaşık 15 metre uzunluğundaki selvi ağacını devirdi.
Alaşehir ilçesinde etkili olan fırtınada saat 20.00 sıralarında Ilgınköy Mahallesi yolu mezbaha kıyısında yaklaşık 15 metre uzunluğundaki selvi ağacı devrildi. Ağacın yola yıkılmasıyla yolun bir şeridi ulaşıma kapandı. Alaşehir Belediyesi Zabıta ekipleri güvenlik önlemi alarak, araçların tek şeritten geçişlerini sağladı. Alaşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ağacı parçalayıp kaldırarak yolu yeniden ulaşıma açtı.

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