Şiddetli fırtına Marmaris’te hayatı olumsuz etkiledi

Marmaris’te şiddetli fırtına etkili oluyor. Saatteki hızı 107 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Trafik tabelalarını yerinden söken fırtına, Uzunyalı’da bulunan bir işletmenin ise demir kapısını devirdi.
Marmaris’te iki gündür şiddetli fırtına etkili oluyor. Saatteki hızı 107 kilometreye ulaşan rüzgar bazı trafik yön levhalarını yerinden söktü. Siteler Mahallesi Uzunyalı mevkinde ise şiddetli rüzgar bazı işletmelere zarar verdi. İşletmelerde bulunan büyük şemsiyeleri deviren şiddetli rüzgar, bir işletmenin ise demirden yapılan giriş kapısını devirdi. Sahil yürüyüş yolunda ise bazı noktalar dalgaların taşıdığı kum ve atıklarla doldu. Plajın bazı noktaları ise dalgaların taşıdığı odunlarla doldu. Marmaris Belediyesi’ne bağlı ekipler sahilde temizlik çalışmaları yaptı. Meteorolojiden alınan bilgiye göre fırtına bu akşam etkisini yitirecek.
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