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  4. Şiddetli fırtına sebebiyle duvar otomobilin üstüne devrildi

Şiddetli fırtına sebebiyle duvar otomobilin üstüne devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 15:40 | Son Güncelleme

Çanakkale’de metruk bir binanın duvarı, il genelinde etkili olan poyraz fırtınası sebebiyle bir otomobilin üstüne devrildi.Çanakkale’de dün geceden bu yana etkili olan poyraz fırtınası hayatı felç etti.

Şiddetli fırtına sebebiyle duvar otomobilin üstüne devrildi

Çanakkale’de metruk bir binanın duvarı, il genelinde etkili olan poyraz fırtınası sebebiyle bir otomobilin üstüne devrildi.
Çanakkale’de dün geceden bu yana etkili olan poyraz fırtınası hayatı felç etti. Bugün öğle saatlerinde Fevzipaşa Mahallesi 1 numaralı Büyük Camii Sokak’taki metruk bir binanın duvarı fırtına sebebiyle Tahsin Avcı’ya ait 17 AZZ 545 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.
Vatandaşların durumu zabıta ekiplerine bildirmesiyle bölgede güvenlik önlemleri alındı.

Şiddetli fırtına sebebiyle duvar otomobilin üstüne devrildi

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