Şiddetli Güneş fırtınası uyarısı! ABD’li yetkililer duyurdu... Elektrik şebekeleri ve uydu sistemleri risk altında

Güneş fırtınası, Güneş'in yüzeyinde meydana gelen büyük patlamalar ve manyetik etkinlikler sonucunda uzaya yayılan yoğun enerji ve parçacık akışı olarak biliniyor. Bu fırtınalar, genellikle Güneş'teki güneş lekesi bölgelerinde ortaya çıkan güçlü manyetik alan değişiklikleri nedeniyle meydana geliyor.

Ancak Dünya şimdi ise bir başka şiddetli Güneş fırtınasıyla karşı karşıya gibi görünüyor.

Bu olay, Güneş'in 11 yıllık döngüsünün zirveye yaklaştığı bir dönemde meydana geliyor. Hatırlanacağı üzere, Mayıs ayında Dünya, son 20 yılın en güçlü jeomanyetik fırtınalarına maruz kalmıştı. Bu fırtınalar, kutuplardan uzak bölgelerde bile gözle görülür etkiler yaratmış, gökyüzünde renkli görüntüler oluşmasına neden olmuştu.

G4 SEVİYESİNDE FIRTINA BEKLENİYOR

Güneş’ten fırlayan ve saatte 4 milyon kilometre hızla Dünya'ya doğru ilerleyen koronel kütle ejeksiyonu (CME), şiddetli bir jeomanyetik fırtınaya neden olabilir. TRT Haber'in haberine göre yetkililer, G4 seviyesinde bir fırtına uyarısı yaptı. Bu seviye, en yüksek fırtına seviyesi olan G5’in hemen altında yer alıyor. Ancak fırtınanın tam şiddeti, çarpma anında netleşecek.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) Uzay Hava Tahmin Merkezi’nden Shawn Dahl’ın yaptığı mevcut beklenti açıklamasına göre, fırtına etkisini Doğu Zaman Dilimi'nde sabah veya öğle saatlerinde gösterecek ve bir sonraki güne kadar sürebilecek.

ELEKTRİK ŞEBEKELERİ VE UYDULAR TEHLİKEDE

CME'ler Dünya'nın manyetik alanına çarptığında jeomanyetik fırtınalar meydana geliyor. Bu fırtınalar, Dünya yörüngesindeki uydularda ve GPS sistemlerinde aksaklıklara, radyo sinyallerinde kesintilere yol açabilir. Elektrik şebekelerinde de arızalar yaşanabileceği belirtiliyor.

AURORALAR NEREDE VE NASIL İZLENEBİLİR?

Yetkililer, bu olağanüstü auroralara tanık olmak isteyenlerin şehir ışıklarından uzak, karanlık bölgelerde gökyüzünü izlemelerini öneriyor. Ayrıca dijital kameralar ve akıllı telefonlar, çıplak gözle görünemeyen auroraları yakalamada yardımcı olabilir.

Gökyüzünde oluşacak bu büyüleyici görüntüler, teknolojik risklerin yanı sıra görsel bir şölen sunacak gibi görünüyor.

AURORA NEDİR?

Aurora, kutup bölgelerinde atmosferin üst tabakalarında meydana gelen doğal ışık gösterisidir. Kuzey Yarımküre’de "Aurora Borealis" (Kuzey Işıkları), Güney Yarımküre’de ise "Aurora Australis" (Güney Işıkları) olarak bilinir. Bu ışıklar, genellikle yeşil, kırmızı, mor ve mavi tonlarında görülür ve geceleri gökyüzünü aydınlatan büyüleyici manzaralar sunar.

Auroralar, Güneş'ten gelen yüksek enerjili parçacıkların (güneş rüzgarları) Dünya'nın manyetik alanı ile etkileşime geçmesi sonucunda oluşur. Güneş'ten gelen bu parçacıklar, Dünya'nın manyetik alanı tarafından kutuplara yönlendirilir ve atmosferdeki gaz molekülleriyle çarpışarak enerji açığa çıkarır. Bu enerji, gözle görülür ışık şeklinde açığa çıkar ve aurora dediğimiz ışık oyunlarını oluşturur.

Auroralar çoğunlukla kutup bölgelerinde görülse de, güçlü jeomanyetik fırtınalar sırasında daha düşük enlemlerde, yani kutuplara uzak yerlerde de izlenebilir.