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Şiddetli öksürük şikayetiyle hastaneye gitti, gerçeği öğrenince şok yaşadı

06.05.2021 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Sultanbeyli'de öksürük şikayetiyle hastaneye giden vatandaş, kaburgasında 6 kırık olduğunu öğrendi. Kırık kaburgalarına takılan platinlerin etkisini kaybetmesi nedeniyle kanama ve şişikler yaşamaya başladığı öğrenildi.

İddiaya göre, Sultanbeyli’de yaşayan Selim Karaoğlu isimli vatandaş şiddetli öksürük şikayeti üzerine hastaneye başvurdu. Sağlık görevlileri tarafından Karaoğlu’nun korona virüs olabilme ihtimaline karşın yapılan testler negatif çıktı. Test sonuçları negatif çıkan Karaoğlu evine gönderildi. Karaoğlu kısa süre sonra öksürüklerin şiddetlenmesi ve vücudunda meydana gelen ağrıların giderek artması sonrası farklı bir hastaneye gidince çekildiği tomografi sonrası kaburgalarının kırıldığını öğrendi. Şiddetli öksürükler ile birlikte kaburgasında ciddi boyutta kırıklar tespit edilen Karaoğlu’na platin ve teller takıldı. Yapılan platin tedavisinin başarısız olması sonrası Karaoğlu’nun vücudunda başlayan kanamalar ile birlikte şişlikler meydana geldi.

"BEŞ AY KIRIK KABURGALARLA GEZDİM"

Şiddetli öksürükler esnasında kaburgalarının kırıldığını hissettiğini belirten Selim Karaoğlu, “Geçtiğimiz yıl şiddetli öksürüklerim sonrası 6 kaburgam kırıldı. İlk gittiğimde korona virüsten şüphelendikleri için tedavim gecikti. 5 ay boyunca kırık kaburgalarla gezdim. Başka bir hastaneye gidince gerçek ortaya çıktı ve ameliyat oldum. Toplamda dört ameliyat geçirdim. Ameliyatlarda taktıkları platinler tutmadı, bağladıkları tel koptu. Şu an hiçbir doktor benim tedavime yaklaşmak istemiyor. Platinler etkisini kaybedince kanamalar oluyor. Sırt bölgemde şişlikler oluştu. Ben sağlığıma yeniden kavuşmak için yardım bekliyorum” dedi.

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"AĞRILARDAN SABAHA KADAR UYUYAMADI"

Eşinin zor günler yaşadığını belirten Birsen Karaoğlu ise, “Öksürdükçe kaburgaları kırıldı. 6 tane kırık meydana geldi. Komşularımızın yardımıyla hastanelere gittik ama maalesef bir çare bulamadık. Ağrılardan sabaha kadar uyuyamadı. Eşimin ağrılarının dinmesi için yeri geldi ben yeri geldi çocuklar sabahlara kadar masajlar yaptık. Şu anda da eşimin vücudunda kanamaya bağlı şişlikler oluştu. Yürümekte zorluk çekiyor. Kollarını hareket ettirmekte problem yaşıyor” diye konuştu.

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İHA

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