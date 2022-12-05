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Şiddetli patlamanın yaşandığı köprüde araba sürdü! Putin'den Kırım'da gövde gösterisi

05.12.2022 19:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın 2014 yılında ilhak ettiği Kırım'da bulunan Kerç Köprüsü'nü ziyaret etti. Ukrayna istihbaratının 8 Ekim'de hedef aldığı köprüde yaşanan patlama sonrası tamir faaliyetleri hakkında bilgi alan Putin, köprüden makam aracıyla geçiş yaptı.

Şiddetli patlamanın yaşandığı köprüde araba sürdü! Putin'den Kırım'da gövde gösterisi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, patlamanın ardından tamir edilen Kırım (Kerç) Köprüsü'nde denetlemelerde bulundu.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Kerç Köprüsü'nü ziyaret etti.

Buradaki inşaatçılarla görüşen Putin'e Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin, tamir çalışmaları konusunda bilgi verdi.

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Kremlin'in ziyarete ilişkin paylaştığı görüntüde, Putin'in köprü üzerinde araba sürdüğüne dair kareler yer aldı.

OLAY

Rusya ile 2014'te yasa dışı ilhak edilen Kırım arasında yer alan Kerç Köprüsü'nde, 8 Ekim'de bir kamyondaki patlama sonucu yakınında yakıt taşıyan trenin vagonlarında yangın çıkmış, köprüde hasar oluşmuştu. Patlamada, 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya ile Kırım arasındaki köprüde meydana gelen patlamanın "başlangıç" olduğunu aynı gün açıklamıştı.

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Putin, Kırım Köprüsü'nde meydana gelen patlamanın Ukrayna istihbaratınca yapıldığını 9 Ekim'de bildirmişti.

Putin'in 2018'de resmi açılışını yaptığı ve "Kırım" ismiyle de anılan köprü, Kırım ile kara yolu bağlantısını sağlaması nedeniyle Rusya için stratejik öneme sahip. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Kırım putin

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