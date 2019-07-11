Şiddetli rüzgar ağaçları devirdi

ANKARA’da, şiddetli rüzgâr nedeniyle devrilen ağaçlar park halindeki 3 araca zarar verdi.

Ankara'da akşam saatlerine doğru etkili olan şiddetli rüzgâr, hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgâr vatandaşlar zor anlar anlar yaşatırken, ağaçların devrilmesine neden oldu. Kentin farklı bölgelerinde devrilen ağaçların altında kalan 3 araçta maddi hasar meydana geldi. Altındağ Siteler Bölgesi Seyfi Demirsoy Mahallesi'nde trafiğin kapanmasına neden olan ağaç belediye görevlileri tarafından kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Devrilen ağaçlardan görüntü

-Zarar gören araçlardan görüntü

-Detay

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER- İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, (DHA)-

