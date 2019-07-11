HABER

Şiddetli rüzgar ağaçları devirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 18:18 | Son Güncelleme

ANKARA’da, şiddetli rüzgâr nedeniyle devrilen ağaçlar park halindeki 3 araca zarar verdi.

İrfan ÖZŞEKER- İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, (DHA)- ANKARA’da, şiddetli rüzgâr nedeniyle devrilen ağaçlar park halindeki 3 araca zarar verdi.

Ankara'da akşam saatlerine doğru etkili olan şiddetli rüzgâr, hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgâr vatandaşlar zor anlar anlar yaşatırken, ağaçların devrilmesine neden oldu. Kentin farklı bölgelerinde devrilen ağaçların altında kalan 3 araçta maddi hasar meydana geldi. Altındağ Siteler Bölgesi Seyfi Demirsoy Mahallesi'nde trafiğin kapanmasına neden olan ağaç belediye görevlileri tarafından kaldırıldı.

PARTNERMeğer bu görünümü elde etmenin bir yolu varmışMeğer bu görünümü elde etmenin bir yolu varmış
Küçük Furkan’ın babası 76 gün sonra tahliye edildiKüçük Furkan’ın babası 76 gün sonra tahliye edildi
Giresun’da kaza: 5 yaralıGiresun’da kaza: 5 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sakarya'daki kan donduran olayla ilgili yeni gelişme!

Sakarya'daki kan donduran olayla ilgili yeni gelişme!

Hara'dan ilk tepki: En son gidişimde...

Hara'dan ilk tepki: En son gidişimde...

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Ankara'da hastanede 'kimyasal madde' alarmı!

Ankara'da hastanede 'kimyasal madde' alarmı!

Artık suyundan en çok Arif Erdem içiyordu

Artık suyundan en çok Arif Erdem içiyordu

Yıllar sonra ortaya çıktı! Aynı araçta görüntülendiler

Yıllar sonra ortaya çıktı! Aynı araçta görüntülendiler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Marmara Denizi’nde ODTÜ’lü öğrencilerin yelkenlisi devrildi

Marmara Denizi'nde korku dolu anlar!

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

İstanbul'da korkunç olay! Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi!

Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi! Korkunç olay!

Ailenin yürek yakan dramı! Yılan ve akrep korkusundan uyuyamıyorlar

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

İstanbul'da şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

Şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.