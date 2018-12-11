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Şiddetli rüzgar çatıdaki kaplamayı uçurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 11.12.2018 16:48 | Son Güncelleme

ORDU'nun Ünye ilçesinde, inşaat halindeki 5 katlı binanın çatısındaki kaplama, şiddetli rüzgarda yerinden koparak karşı binanın çatısına savruldu, ardından sokağa düştü.

Şiddetli rüzgar çatıdaki kaplamayı uçurdu

Turgut DAVDEVİREN/ÜNYE (Ordu), (DHA)- ORDU'nun Ünye ilçesinde, inşaat halindeki 5 katlı binanın çatısındaki kaplama, şiddetli rüzgarda yerinden koparak karşı binanın çatısına savruldu, ardından sokağa düştü.
Olay, Ünye ilçesine bağlı Çınarlık Mahallesi İlkbahar Sokak'ta meydana geldi. Şiddetli rüzgar nedeniyle, inşaat halindeki 5 katlı binanın çatısındaki kaplama ve ahşap çıtalar yerinden sökülerek karşıda bulunan binanın çatısına savruldu. Kopan malzemeler karşı apartmandaki bazı dairelerin pencere camlarını kırdı, ardından sokağa düştü. Yolda, park halindeki otomobil de kopan çatı parçaları nedeniyle zarar gördü.

FOTOĞRAFLI

Şiddetli rüzgar çatıdaki kaplamayı uçurduŞiddetli rüzgar çatıdaki kaplamayı uçurduŞiddetli rüzgar çatıdaki kaplamayı uçurduŞiddetli rüzgar çatıdaki kaplamayı uçurdu

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