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Şiddetli rüzgar, diyaliz hastalarının minibüsünü devirdi: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 16:52 | Son Güncelleme

Kars'ta, diyaliz hastalarının taşındığı minibüs, şiddetli rüzgar nedeniyle devrilirken, 6 kişi yaralandı.

Şiddetli rüzgar, diyaliz hastalarının minibüsünü devirdi: 6 yaralı

Mahir Şaran, yönetimindeki 36 S 0094 plakalı servis minibüsüyle Harakani Devlet Hastanesi'nde diyaliz tedavisi gören hastaları çevre köylerindeki evlerine bırakmak için yola çıktı.

Minibüs, Kars- Iğdır yolu Vericiler mevkisinde, şiddetli rüzgar nedeniyle Şaran'ın kontrolünden çıkıp, devrildi. Araçtaki diyaliz hastalarının yardımına yoldan geçenler, koşarken, ihbar üzerine sağlık ekipleri geldi.

Yaralandığı belirlenen 6 kişi, ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kars minibüs şiddetli rüzgar

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