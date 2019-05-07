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Şiddetli rüzgar fındığa zarar verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 13:05 | Son Güncelleme

Giresun’da dün gece etkili olan kuvvetli rüzgar fındık bahçelerine zarar verdi.Kuvvetli rüzgar sonrası yapılan incelemede fındık dalları kırıldı ve olgunlaşmaya başlayan fındık çotanakları hasar gördüğü tespit edildi.Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, dün gece Giresun merkez, Bulancak, Piraziz ve Keşap ilçelerinde etkili olan lodosun fındıkta hasara yol açtığını belirtti.Rüzgarın hızının saatte 80-90 kilometreyi bulduğunu ifade eden Karan, ”Bu sezon fındık rekoltesi iyi, Allah’a şükür kışı da zirai don yaşamadan atlattık derken, fındığı fırtına vurdu.

Şiddetli rüzgar fındığa zarar verdi

Giresun’da dün gece etkili olan kuvvetli rüzgar fındık bahçelerine zarar verdi.
Kuvvetli rüzgar sonrası yapılan incelemede fındık dalları kırıldı ve olgunlaşmaya başlayan fındık çotanakları hasar gördüğü tespit edildi.
Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, dün gece Giresun merkez, Bulancak, Piraziz ve Keşap ilçelerinde etkili olan lodosun fındıkta hasara yol açtığını belirtti.
Rüzgarın hızının saatte 80-90 kilometreyi bulduğunu ifade eden Karan, ”Bu sezon fındık rekoltesi iyi, Allah’a şükür kışı da zirai don yaşamadan atlattık derken, fındığı fırtına vurdu. Dün gece güney batı yönünden esen kuvvetli lodos rüzgarı fındığı döktü. Çoğu bahçede fındık dalları kırıldı ve olgunlaşma evresinde olan fındık çotanakları döküldü. Ürününü doğal afetlere karşı devlet destekli tarım sigortası kapsamında güvence altına alan üreticilerimizin zararları yapılacak olan tespitlerin ardından ödenecektir. Ancak sigorta yaptırmayan üreticilerimiz mağduriyet yaşayacaktır. Temennimiz rekolteyi etkileyecek bir hasar meydana gelmemiş olmasıdır” dedi.
Karan, bahçelerde yaptıkları incelemelerde lodostan dolayı fındığın önemli derecede hasar gördüğünü gözlemlediklerini ifade ederek, hasar boyutunun TARSİM ve Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerince yapılacak olan tespitin ardından netleşeceğini vurguladı.

Şiddetli rüzgar fındığa zarar verdi

Şiddetli rüzgar fındığa zarar verdi

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