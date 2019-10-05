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Şiddetli rüzgar sonucu uçan çatı otomobilleri parçaladı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.10.2019 05:17 | Son Güncelleme

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün günlerdir uyardığı fırtına ve sağanak yağış gece itibariyle etkili olmaya başladı.

Şiddetli rüzgar sonucu uçan çatı otomobilleri parçaladı

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün günlerdir uyardığı fırtına ve sağanak yağış gece itibariyle etkili olmaya başladı. İstanbul’un her iki yakasında da etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak yağış hayatı felç etti. Maltepe de şiddetli rüzgarın etkisiyle uçan çatı oto galerideki arabaların üzerine düştü.
Uçan çatı oto galerideki otomobillerin üzerine düştü
Fırtınanın ve sağanak yağışın başlamasının hemen ardından Maltepe ilçesi, Zümrütevler Mahallesi, Nazım İlker Sokak’ta yer alan altı katlı bir binanın çatısının bir bölümü yola uçtu. Saat 03.00 sıralarında meydana gelen olayda yolda kimsenin olmayışı büyük bir faciayı önledi. Sokak üzerinde yer alan oto galeri dükkanın önünde duran beş otomobile isabet eden parçalar büyük maddi hasara neden oldu. Galeri sahibi Serhat Cansız, “Başımıza geldi, doğal afet. Rüzgardan ötürü binanın çatısı uçmuş arabanın üzerine düşmüş. Allah beterinden saklasın, arabalar kötü durumda. Toplam beş arabanın üzerine çatı düşmüş, bir tanesi zaten paramparça, bir tanesinin önü yok, tavanı yok. Diğerlerinin de üzerinden geçmiş gitmiş. Bir tane araç zaten perte geçti diğerleri de on on beş bin var. Halledeceğiz artık kayıp olmasın diye” ifadelerini kullandı.
İtfaiye ekipleri merdivenle çatıya ulaştı
Şiddetli rüzgarın etkisiyle bir kısmı yola uçan çatıya müdahale eden ekipler sarkan parçaları itfaiye aracındaki merdiven yardımıyla topladı. Gün içerisinde olabilecek rüzgarlara karşı açık alanda kopmuş parça bırakmayan ekipler altı katlı binanın çatısında bir süre çalışma yaptı.

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