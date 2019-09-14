HABER

Şiddetli rüzgar ve doluya sahilde yakalandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 19:31 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, şiddetli rüzgar ve doluya sahilde yakalanan tatilciler zor anlar yaşadı.

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, şiddetli rüzgar ve doluya sahilde yakalanan tatilciler zor anlar yaşadı.

Alanya'ya bağlı Avsallar Mahallesi'ndeki İncekum Plajı'nda şiddetli rüzgar ve dolu yağışı etkili oldu. Aniden bastıran dolu ve şiddetli rüzgara sahilde yakalanan tatilciler zor anlar yaşadı. Kıyıdaki tatilciler yağıştan korunmak için havlulara sarınırken, çocuklarını da aynı şekilde korumaya çalıştı. Sahildekiler doludan korunmak için sığınacak yer ararken, yaklaşık yarım saat süren yağış nedeniyle plajdaki otopark suyla doldu. Bazı tatilciler ise dolu yağışına rağmen denize girmeyi tercih etti.

YILDIRIM DÜŞTÜ AĞAÇLAR YANDI

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde ise ağaçlık alana yıldırım düşmesi nedeniyle yangın çıktı. Yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Geniş bir alanda etkili olan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Tıp tarihine geçecek operasyon! Bağırsaktan cinsel organ yapıldı Tıp tarihine geçecek operasyon! Bağırsaktan cinsel organ yapıldı
Sultangazi Kent Ormanı'nda yangın (1)Sultangazi Kent Ormanı'nda yangın (1)
Sınır bölgesinde korkutan deprem! Sınır bölgesinde korkutan deprem!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İntihar eden kadının eşi konuştu

İntihar eden kadının eşi konuştu

Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç'a tepki: Ne yapsa boş!

Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç'a tepki: Ne yapsa boş!

Oyuncu Şevket Çoruh'a bıçaklı saldırı

Oyuncu Şevket Çoruh'a bıçaklı saldırı

Kasımpaşa'dan Melih Şendil'e sert tepki

Kasımpaşa'dan Melih Şendil'e sert tepki

80 yaşındaki kadına tecavüz etmeye çalışmıştı! Yeni gelişme

80 yaşındaki kadına tecavüz etmeye çalışmıştı! Yeni gelişme

İYİ Parti'den flaş çağrı: Dokunulmazlığı kaldırılsın

İYİ Parti'den flaş çağrı: Dokunulmazlığı kaldırılsın

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye - İran sınır bölgesinde 4.6 büyüklüğünde deprem

Sınır bölgesinde korkutan deprem!

Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem!

Diyarbakır'da eylem yapan aileler, HDP hakkında suç duyurusunda bulundu

Diyarbakır'da eylem yapan aileler, HDP hakkında suç duyurusunda bulundu

Topkapı İETT garajı, park oluyor

Topkapı İETT garajı, park oluyor

Gültekin Avcı yeniden gözaltında

Gültekin Avcı yeniden gözaltında

Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Türkiye ve ABD'den önemli görüşme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.