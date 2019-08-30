Şiddetli rüzgar yangına neden oldu

Malatya’da sanayi sitesinde yaşanan şiddetli fırtına sonrası elektrik tellerinde yangın çıktı. Yangın zamanında müdahale ile kontrol altına alınırken, çevrede büyük panik yaşandı.

Kentte yaşanan şiddetli rüzgar ve yağış ile birlikte Çavuşoğlu Mahallesinde bulunan Yeni Sanayi Sitesinde elektrik telleri kısa devre yaptı. Vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülenen yangında yaşanan panik kameralara yansırken, vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Elektrik tellerinde yaşanan yangın yanında bulunan dükkana da sıçrarken, itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Olayda maddi hasar oluşurken, bölgede tedbir amacıyla elektrikler de bir süreliğine kesildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



