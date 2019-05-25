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Şiddetli rüzgar zor anlar yaşattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 14:23 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR’in Sarıcakaya ilçesinde, dün iftar saatine yakın bir zamanda etkili olan rüzgar, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Şiddetli rüzgar zor anlar yaşattı

Seyfullah SOLAK/SARICAKAYA (Eskişehir), (DHA)- ESKİŞEHİR’in Sarıcakaya ilçesinde, dün iftar saatine yakın bir zamanda etkili olan rüzgar, vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Sarıcakaya Belediyesi, yaklaşık 2 bin kişilik iftar programı düzenledi. Belediye ve vatandaşların yardımıyla sokaklara iftar masaları kurulurken, şiddetli rüzgar çıktı. İlçenin üzerini toz bulutu kaplarken, kurulan masalar ve sandalyeler ise havada uçuştu. Caddede olanlar ise kapalı alanlara kaçtı. Yaklaşık 15 dakika süren şiddetli rüzgarın ardından masalar yeniden kuruldu.
Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam, "Rabbim bizleri daha büyük afetlerden sakınsın. Bugün iftar programı öncesi yaşadığımız şiddetli fırtınaya rağmen bizleri yalnız bırakmayıp gönül soframıza konuk olan tüm herkese sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.
Can’ın konuşmasının ardından davetliler, ezanın okunmasıyla birlikte oruçlarını açıp, iftar yaptı.

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Şiddetli rüzgar zor anlar yaşattıŞiddetli rüzgar zor anlar yaşattıŞiddetli rüzgar zor anlar yaşattıŞiddetli rüzgar zor anlar yaşattı

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