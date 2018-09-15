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Şiddetli rüzgarda çatı araçların üzerine düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 15.09.2018 15:32 | Son Güncelleme

ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde şiddetli rüzgarın etkisiyle kopan inşaat halindeki 7 katlı işyerinin 100 metrekarelik çatısının, 50 metre mesafedeki Kaymakamlık binasının bahçesinde park edilen 5 aracın üzerine düşmesi güvenlik kameralarına yansıdı.

Şiddetli rüzgarda çatı araçların üzerine düştü

KAHTA (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde şiddetli rüzgarın etkisiyle kopan inşaat halindeki 7 katlı işyerinin 100 metrekarelik çatısının, 50 metre mesafedeki Kaymakamlık binasının bahçesinde park edilen 5 aracın üzerine düşmesi güvenlik kameralarına yansıdı.
İlçede geçen Perşembe günü şiddetini artıran rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi. Fırat Mahallesi'nde inşaat halindeki 7 katlı işyerinin 100 metrekare genişliğindeki çatısı da rüzgar nedeniyle uçtu. 50 metre mesafedeki kaymakamlık binası bahçesine düşen çatının altında kalan 5 otomobil kullanılmaz hale geldi. Ölen ve yaralananın olmadığı olay anı, kaymakamlık binasındaki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, rüzgarla birlikte kopan çatanın bahçede park halinde bulunan araçların üzerine düşmesi ve vatandaşların yaşadığı panik görülüyor.
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Şiddetli rüzgarda çatı araçların üzerine düştüŞiddetli rüzgarda çatı araçların üzerine düştüŞiddetli rüzgarda çatı araçların üzerine düştüŞiddetli rüzgarda çatı araçların üzerine düştü

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