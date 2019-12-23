Şiddetli rüzgarın uçurduğu çatı otomobilin üzerine düştü

Karaman’da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle iki evin çatısı uçarken, çatılardan birinin büyük bir bölümü park halindeki otomobilin üzerine düştü, bir kısmı da karşı binadaki dairenin penceresine saplandı.

Karaman’da etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor. Saatte 60-80 kilometre hızla esen rüzgar nedeniyle Abbas Mahallesi 307. Sokakta ve Tapduk Emre Mahallesi 1550. Sokakta bulunan 4 katlı apartmanın çatısı yerinden söküldü. Abbas Mahallesindeki binanın çatısının büyük bir bölümü sokakta park halinde bulunan 42 NF 547 plakalı otomobilin üzerine düşerken, bir bölümü de karşı binadaki dairenin penceresine saplandı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, sokak polis tarafından güvenlik şeridi çekilerek trafiğe kapatıldı. Şiddetli rüzgar nedeniyle kentin farklı bölgelerinde bulunan trafik levhaları da yerinden sökülürken, çatılardaki bacalar da şiddetli rüzgara dayanamayarak koparak araçların üzerine düştü.

Valilik uyardı fırtına iki gün sürecek

Karaman Valiliği de iki gün boyunca kuvvetli rüzgar, fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına beklendiğine dair resmi sitesinden bir duyuru yayımladı. Valilik tarafından yapılan duyuruda, "Bölgemiz genelinde (Konya, Aksaray, Karaman ve Niğde) güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-80 km/saat), yüksek ve dağlık kesimlerde kuvvetli fırtına (100 km/saat üzeri) bekleniyor. Pazartesi ve Salı günleri etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

