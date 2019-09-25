HABER

Şiddetli sağanağın bilançosu gün aydınlanınca ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2019 14:14 | Son Güncelleme

İzmir’de, dün gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerine kadar devam eden sağanak sebebiyle çok sayıda ev ve iş yerlerini su bastı.

İzmir’de, dün gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerine kadar devam eden sağanak sebebiyle çok sayıda ev ve iş yerlerini su bastı. Şiddetli sağanağın faturası gün aydınlanınca ortaya çıktı.
İzmir’de gece 01.30 sıralarında başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli sağanak nedeniyle kentin bazı noktalarında cadde ve sokaklar göle döndü. Karabağlar ilçesi Günaltay Mahallesi’nde bulunan bir market de yoğun yağıştan etkilendi. Market sahibi ve çevredekiler, içeri giren suyu tahliye ederken, günün aydınlanmasıyla beraber markette oluşan maddi hasar daha net görüldü. Markette zarar gören gıda malzemeleri kullanılamaz hale gelirken, iyi durumdaki malzemeler dışarıya çıkarıldı. Markette çalışan Arda Efe Kahraman (13), "Sabah kalktığımızda dükkanı açtık. Dükkan su basmış haldeydi. Su ağzına kadar dolmuştu. Dükkanı temizlemekle uğraştık" dedi.

"Sabaha kadar suyu boşaltmakla uğraştım"
Ayrıca, marketin yakınlarında yol kenarında bulunan bir evi de baskınlardan nasibini aldı. Ev sahibi Ahmet Cantürk (50), "Uyandığımda her taraf su içinde kalmıştı. Sabaha kadar içeri giren suyu boşaltmakla uğraştım. Yağmur yağdığı zaman kapımın önünde hep sular birikiyor. Çocuklarım okula gidip gelmekte zorlanıyor, evden çıkamıyoruz. Buna bir çözüm bulunmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Yağışlı hava İzmir’i terk edecek
Öte yandan, kentte bazı yollarda bulunan kanalizasyonlar taştı, bazı yollar ise trafiğe kapandı. Belediye ekipleri, su tankerleri ile suları tahliye ederken, trafik ekipleri ise trafiğin akışını sağlamak için yoğun çaba gösterdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir genelinde metrekareye 29.6 kilogram yağış düştüğünü belirtirken, yağışlı havanın bu akşam saatlerinde kenti terk edeceğini bildirdi.

Akılalmaz olay! Havada takla atıp dikili kaldıAkılalmaz olay! Havada takla atıp dikili kaldı
Uyuşturucu sanığı: Kaybetmemek için belime sardımUyuşturucu sanığı: Kaybetmemek için belime sardım
Aksaray’da fabrikada yangın: 2 işçi dumandan etkilendiAksaray’da fabrikada yangın: 2 işçi dumandan etkilendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da dehşet anları!

İstanbul'da dehşet anları!

Herkesin içinde olay ifşa! 'Göğüsleri ağzımdan çıkıyor'

Herkesin içinde olay ifşa! 'Göğüsleri ağzımdan çıkıyor'

Erdoğan ABD'de sinyali verdi! Flaş operasyon açıklaması!

Erdoğan ABD'de sinyali verdi! Flaş operasyon açıklaması!

Adana'da polisleri taşıyan araca bombalı saldırı

Adana'da polisleri taşıyan araca bombalı saldırı

Köpükler içinde küvet pozu!

Köpükler içinde küvet pozu!

Meral Akşener'den 'Erdoğan'ı destekler misiniz?' sorusuna yanıt

Meral Akşener'den 'Erdoğan'ı destekler misiniz?' sorusuna yanıt

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uyuşturucu sanığından 'pes' dedirten savunma: Kaybetmemek için belime sardım

'Pes' dedirten savunma: Kaybetmemek için belime sardım

Gezmeye çıkıp kaybolan liseli Hatice aranıyor

Bir ilçe onu arıyor! Sır oldu...

Jandarma ekiplerinin denetiminde şaşkına çeviren detaylar

Jandarma ekiplerinin denetiminde şaşkına çeviren detaylar

İstanbul'da çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı ve konsolos aracına ceza

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.